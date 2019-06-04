Концертов не будет? Лорак внезапно уволила всю свою команду в РФ

Скандальная украинская певица Ани Лорак, которая переехала в Россию и работает там уже несколько лет, отличилась странным решением в разгар концертного сезона. Артистка уволила всю свою команду и ушла к другому продюсеру.

Лорак приняла решение проститься с концертным директором Михаилом Успенским, его супругой Екатериной (PR-менеджер) и со своим администратором. Все они работали на нее много лет. Об этом сообщил Telegram-канал Super.

В окружении звезды пояснили: Каролину перестали устраивать финансовые схемы, по которым работал ее концертный менеджмент.

Ани Лорак TVNET

Из-за внезапного решения распрощаться с командой, у Ани Лорак существенно сократился концертный график – ближайшие выступления певицы намечены лишь на август.

Сейчас артистка находится в США и уже на личной странице в Instagram сообщила поклонникам, что у нее начинается "новая жизнь" и вскоре она порадует фанов новой песней.

Отметим, по данным Super, бывшие сотрудники Лорак уже устроились в продюсерский центр бизнесмена и автора известных хитов Михаила Гуцериева. С ним в настоящее время работают такие звезды, как Филипп Киркоров, Татьяна Буланова, Николай Басков и другие. Гуцериев также сотрудничал и с примадонной Аллой Пугачевой.

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