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Концерт Twenty One Pilots в Киеве: организаторы предупредили о возможных махинациях

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В среду, 30 января 2019 года в Киеве состоится один из самых грандиозных концертов года – во Дворце Спорта впервые выступит американский дуэт Twenty One Pilots. Организаторы предупредили о возможных махинациях с билетами.

Так, организатор концерта, компания Pop Corn CA 14 ноября 2018 года сообщила, что все билеты на концерт проданы. Накануне мероприятия всети появились непроверенные билеты на концерт, которые, с большой вероятностью, могут быть поддельными. Об этом сообщила пресс-служба агентства.

Концерт Twenty One Pilots в Киеве: организаторы предупредили о возможных махинациях

Pop Corn CA

Pop Corn CA сделали все возможное, чтобы защитить безопасность зрителя:

  • Все билеты на шоу Twenty One Pilots в Украине продавал единственный билетный оператор Concert.ua. Более того, чтобы ограничить действия перекупщиков, были введены ограничения – максимум 4 билета в руки.

  • Организатор создал в Facebook единственное официальное мероприятие

  • Если вы еще не купили билет на шоу, не стоит этого делать сейчас. Вероятность того, что вы купите подделку, очень высока.

  • Те билеты, которые появляются сейчас, продают неизвестные организатору люди и компании, с которыми нет никаких договоренностей о продаже билетов.

  • Pop Corn CA и билетный оператор Ticket Нunt не имеет никаких договоренностей о продаже билетов.

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"Хорошо помня мучительную ситуацию, которая сложилась на концерте Imagine Dragons летом 2018 года, когда несколько тысяч людей оказались обманутыми и не попали на концерт, мы настоятельно просим вас – если вы еще не купили билет на концерт Twenty One Pilots в Киеве – откажитесь от этой идеи. "Sold out" мы объявили еще 14 ноября, билеты не могут появляться ниоткуда. Их просто нет, билеты раскуплены", – отметили в пресс-службе организаторов.

Также они добавили, что в случае покупки билетов у частных лиц или компаний, которые занимаются перекупкой и распространением, компания не несет ответственности за их подлинность. К тому же, заранее проверить, настоящие это билеты или нет – невозможно.

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"Любой мог купить один настоящий билет, размножить штрих-код и продать 20 или 1000 дубликатов. На всех этих дубликатах штрих код будет настоящим, но в зал по нему попадет только один человек – тот, кто первым придет во Дворец Спорта. Так же перекупщики, которые покупают билеты на официальном ресурсе Сoncert.ua, могут поместить штрих код на своем бланке и продать вам. Друзья, будьте предельно внимательны и осторожны!" – предупредили в Pop Corn CA.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американская группа Twenty One Pilots выпустила долгожданный студийный альбом "Trench". Пластинку музыканты презентуют в Киеве 30 января 2019 года во Дворце Спорта. Столица Украины станет первым городом Европы, который услышит новый альбом Twenty One Pilots вживую.

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