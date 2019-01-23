Концерт Twenty One Pilots в Киеве: организаторы предупредили о возможных махинациях

В среду, 30 января 2019 года в Киеве состоится один из самых грандиозных концертов года – во Дворце Спорта впервые выступит американский дуэт Twenty One Pilots. Организаторы предупредили о возможных махинациях с билетами.

Так, организатор концерта, компания Pop Corn CA 14 ноября 2018 года сообщила, что все билеты на концерт проданы. Накануне мероприятия всети появились непроверенные билеты на концерт, которые, с большой вероятностью, могут быть поддельными. Об этом сообщила пресс-служба агентства.

Pop Corn CA

Pop Corn CA сделали все возможное, чтобы защитить безопасность зрителя:

Все билеты на шоу Twenty One Pilots в Украине продавал единственный билетный оператор Concert.ua. Более того, чтобы ограничить действия перекупщиков, были введены ограничения – максимум 4 билета в руки.

Организатор создал в Facebook единственное официальное мероприятие

Если вы еще не купили билет на шоу, не стоит этого делать сейчас. Вероятность того, что вы купите подделку, очень высока.

Те билеты, которые появляются сейчас, продают неизвестные организатору люди и компании, с которыми нет никаких договоренностей о продаже билетов.

Pop Corn CA и билетный оператор Ticket Нunt не имеет никаких договоренностей о продаже билетов.

"Хорошо помня мучительную ситуацию, которая сложилась на концерте Imagine Dragons летом 2018 года, когда несколько тысяч людей оказались обманутыми и не попали на концерт, мы настоятельно просим вас – если вы еще не купили билет на концерт Twenty One Pilots в Киеве – откажитесь от этой идеи. "Sold out" мы объявили еще 14 ноября, билеты не могут появляться ниоткуда. Их просто нет, билеты раскуплены", – отметили в пресс-службе организаторов.

Также они добавили, что в случае покупки билетов у частных лиц или компаний, которые занимаются перекупкой и распространением, компания не несет ответственности за их подлинность. К тому же, заранее проверить, настоящие это билеты или нет – невозможно.

"Любой мог купить один настоящий билет, размножить штрих-код и продать 20 или 1000 дубликатов. На всех этих дубликатах штрих код будет настоящим, но в зал по нему попадет только один человек – тот, кто первым придет во Дворец Спорта. Так же перекупщики, которые покупают билеты на официальном ресурсе Сoncert.ua, могут поместить штрих код на своем бланке и продать вам. Друзья, будьте предельно внимательны и осторожны!" – предупредили в Pop Corn CA.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американская группа Twenty One Pilots выпустила долгожданный студийный альбом "Trench". Пластинку музыканты презентуют в Киеве 30 января 2019 года во Дворце Спорта. Столица Украины станет первым городом Европы, который услышит новый альбом Twenty One Pilots вживую.

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