Конфуз с Гребенщиковым и полицией рассмешил сеть

Сеть облетел ролик забавного конфуза, который произошел в Санкт-Петербурге во время уличного концерта группы "Аквариум".

После выступления лидер коллектива Борис Гребенщиков подошел к стажеру местной полиции, пожал парню руку и поблагодарил за охрану порядка. Тот не только не узнал исполнителя, но и поинтересовался, "что за группа" выступала на Невском проспекте.

"Аквариум", - ответил Гребенщиков стажеру, который не оторвал глаз от мобильного.

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В сети посмеялись над героем ролика.

"Поколение Тимати", - сыронизировали в комментариях относительно стажера полиции.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков заявил о готовности выступать в Крыму и на Донбассе.