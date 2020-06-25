Егору Криду – 26: как он конфликтовал с другом Путина, миллионером Киселевым

Известный российский рэпер Егор Крид празднует свой день рождения – 25 июня ему исполнилось 26 лет. Крид – один из популярнейших исполнителей в России, но несмотря на пророссийскую гражданскую позицию, он неоднократно попадал в скандалы с топовыми пропагандистами РФ.

Так, один из самых громких конфликтов в карьере Крида был скандал с концертом в Абу-Даби, который сорвали в январе 2019 года. Егор рассказывал, что глава "Русской медиагруппы" Владимир Киселев, являющийся друкгом Владимира Путина, угрожал сломать жизнь музыканту. OBOZREVATEL решил напомнить, что произошло и что известно о скандальном российском миллионере, который чуть не разрушил карьеру Егору Криду.

По словам российского певца, тогда компания Киселева организовывала концерт и сама виновата в нашумевшем срыве его выступления в ОАЭ.

Крид и Киселев VistaNews

Что тогда произошло

После Нового года в сети появилась информация, что Крид сорвал концерт в Абу-Даби. В СМИ сообщалось, что певец приехал в отель и спокойно пил кофе, пока организаторы пытались решить вопрос.

Позже Крид записал в Instagram видеосообщение, в котором извинился за то, что не вышел на сцену. По словам рэпера, это случилось по независящим от него причинам. Позже выяснилось, что виновником инцидента и был Киселев.

Через несколько месяцев вокруг Крида разгорелся новый скандал. В сети распространили информацию, что он разорвал контракт с Тимати и лейблом Black Star. Рэперу пришлось гневно ответить на эти данные.

Кто такой Киселев?

Владимир Киселев – российский бизнесмен, меценат, музыкант, создатель популярной группы "Земляне", основатель холдинга "Русская медиагруппа".

Владимир Киселев родился в Хмельницкой области, Украина, в 1952 году, с 9 лет рос сиротой и воспитывался в детском доме. В начале 1970-х он играл в Хмельницком в группе "Современник". Спустя несколько лет уехал в Санкт-Петербург, где в 1978 году стал участником, а позже и художественным руководителем знаменитой советской группы "Земляне".

В 1988 году Владимир Киселев распустил музыкальный коллектив, создал центр "Белые ночи" и стал продюсером. По-сути, так начался его путь в большом медиа-бизнесе.

Киселев с женой Еленой Север 24 СМИ

В 1998 году Владимир Киселев переехал в Москву, где вместе с Иосифом Кобзоном стал организатором медиа-холдинга "Москвит". В 1999 году Владимир создал ФГУП "Кремль" – предприятие, которое занималось проведением массово-развлекательных мероприятий на территории Красной площади, Московского Кремля и других объектов государственного значения РФ при Управлении делами президента России. Стоит отметить, что с этими предприятиями была связана череда громких скандалов.

Киселев с женой и Депардье 24 СМИ

В 2010 году Киселевым был создан фонд "Федерация", который до сих пор занимается проведением благотворительных концертов. В "Федерации" участвовали мировые знаменитости: Стивен Сигал, Орландо Блум, Софи Лорен, Жерар Депардье, Моника Беллуччи, Шэрон Стоун и другие.

Известно, что зимой на одном из концертов в "Ледовом дворце" выступил Владимир Путин. Все деньги, собранные на мероприятии, должны были отправиться в больницы для поддержки детей с онкологическими и офтальмологическими заболеваниями. Но родители ребят заявили, что обещанных средств так и не дождались.

Также миллионер фигурировал в конфликте по поводу бренда "Земляне", заявив, что название группы, с которой он был с первых дней основания, принадлежит ему.

В 2016 году он приобрел 78% акций радио-холдинга "РМГ", которым управляет и сейчас. Известно, что для покупки пакета акций ему понадобилось 7 миллиардов рублей (около 108 млн долларов).

Достоверно неизвестно, имуществом на какую сумму владеет семья олигарха, согласно слухам – его состояние оценивается в несколько сотен миллионов долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, сын музыканта Андрея Макаревича Иван подверг критике фильм "(Не) идеальный мужчина", одну из ролей в котором сыграл артист Егор Крид. Он посчитал картину провальной, а самого музыканта назвал "конфетным тупнем".