Кончита Вурст кардильнально сменила имидж

Австрийский певец и победитель "Евровидения-2014" Томас Нойвирт, более известный как Кончита Вурст, кардинально сменил имидж и предстал перед фанами блондинкой.
Новые фото звезда опубликовала в Instagram.
Кончита Вурст сменила цвет волос и бороды, превратившись из брюнетки в жгучую блондинку.
conchitawurst, Instagram
conchitawurst, Instagram
Также у певицы появилось тату на спине.
conchitawurst, Instagram
conchitawurst, Instagram
conchitawurst, Instagram
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кончита Вурст призналась, что у нее ВИЧ.
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