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СпортLady

Кончита Вурст кардильнально сменила имидж

3.6тЧитать новость на украинском

Австрийский певец и победитель "Евровидения-2014" Томас Нойвирт, более известный как Кончита Вурст, кардинально сменил имидж и предстал перед фанами блондинкой.

Новые фото звезда опубликовала в Instagram.

Кончита Вурст сменила цвет волос и бороды, превратившись из брюнетки в жгучую блондинку.

conchitawurst, Instagram

conchitawurst, Instagram

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Также у певицы появилось тату на спине.

conchitawurst, Instagram

conchitawurst, Instagram

conchitawurst, Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кончита Вурст призналась, что у нее ВИЧ.

Читайте все новости по теме "Евровидение-2014" на Обозревателе.

Тема
Евровидение-2014
Персона
Кончита Вурст
Место
Австрия
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