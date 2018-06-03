Кончита Вурст кардильнально сменила имидж

Австрийский певец и победитель "Евровидения-2014" Томас Нойвирт, более известный как Кончита Вурст, кардинально сменил имидж и предстал перед фанами блондинкой.

Новые фото звезда опубликовала в Instagram.

Кончита Вурст сменила цвет волос и бороды, превратившись из брюнетки в жгучую блондинку.

conchitawurst, Instagram

conchitawurst, Instagram

Также у певицы появилось тату на спине.

conchitawurst, Instagram

conchitawurst, Instagram

conchitawurst, Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кончита Вурст призналась, что у нее ВИЧ.