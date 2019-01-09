Коляда в компании Олега Скрипки: в Киеве с аншлагом прошел концерт “Щедрик”

В столичном Дворце “Украина” с успехом прошёл Главный рождественский вечер: музыкант и бессменный лидер группы “Воплі Відоплясова” Олег Скрипка презентовал специальную праздничную программу “Щедрик” совместно с Национальным академическим оркестром народных инструментов (НАОНИ).

Старинные украинские народные песни, колядки в современной аранжировке собрали полный зал любителей от мала до велика.

"Чому я вважаю концерти з НАОНІ за особливу подію? Тому що зазвичай нас на сцені — лишень-бо четверо, тож тільки чотири інструменти створюють звучання. Тут же — все обмежується виключно власною фантазією! Я знаходжуся в оточенні професіоналів, які є не лише людьми своєї справи, а й поважають те, що я роблю!", — комментирует Олег Скрипка.

Вечер не обошелся без сюрпризов: концерт начался с шествия юных колядников прямо в зрительном зале, а Олег Скрипка исполнил экспромтом вместе с малышами, которые дарили ему цветы, песню “Несе Галя воду”, чем вызвал бурные аплодисменты.

"Приємно знати, що пісні у тих варіантах, які було нами колись створено, сприймають потім саме так і обирають собі на свята у якості музичного супроводу! У “Щедрику” пролунали не тільки добре знані композиції, а й кілька прем’єр: їх було зроблено саме для цього концерту!", — отмечает артист.

Скрипка отмечает: он не останавливается экспериментировать. Уже в ближайшее время группа “ВВ” презентует новый разрывной трек “Лазня”. Премьера песни ознаменуется и неожиданным флэшмобом, подробности которого Олег Скрипка обещает объявить на своей странице в социальной сети Facebook.