Кого выбрал Холостяк Егор Крид: финал российского проекта

Известный музыкант Егор Крид выбрал в финале российского шоу "Холостяк" канала ТНТ Дарью Клюкину.
Во время одного из последних испытаний - при знакомстве с семьей Крида - родители Егора заметили, что из всех трех представленных им девушек именно Даша нравится их сыну больше всего, и они это ясно видят, пишет The Russian Times.
Сам Егор Крид утверждал до последнего, что ему было очень сложно делать выбор.
,Как же я влюбилась в финал😍 А вам Как? Понравился? Video by @kreed.music • • • • #kreed #egorkreed #ekfamily #ekteam #forever #music #video #live #bachelor #klyukina_d #klyukina #holostyak #holostyak6 #dubai #kiss #крид #егоркрид #музыка #дубай #холостяк #холостяк5 #холостяк6 #холостяк5сезон #клюкина #даша #дашаклюкина
"У меня есть чувства к обеим девушкам, — говорил он. — Как сделать выбор, я не знаю. Я не хочу его делать! Даша посоветовала мне сделать так: закрыть глаза и представить, что кого-то из них в моей жизни больше никогда не будет…"
Соперницей Дарьи была – Виктория Короткова.
Появление Дарьи Клюкиной на "Холостяке" стало неожиданностью – девушка участвовала в предыдущем сезоне. Скорее всего, пригласили ее не случайно – после завершения 5-го сезона проекта с Ильей Глинниковым, Клюкина стала гораздо популярнее финалистки. У нее появились поклонники: только в инстаграме у модели почти 2 миллиона подписчиков.
instagram.com/klyukina_d
ТНТ
instagram.com/klyukina_d
instagram.com/klyukina_d
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