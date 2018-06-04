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Кого выбрал Холостяк Егор Крид: финал российского проекта

1.2тЧитать новость на украинском

Известный музыкант Егор Крид выбрал в финале российского шоу "Холостяк" канала ТНТ Дарью Клюкину.

Во время одного из последних испытаний - при знакомстве с семьей Крида - родители Егора заметили, что из всех трех представленных им девушек именно Даша нравится их сыну больше всего, и они это ясно видят, пишет The Russian Times.

Сам Егор Крид утверждал до последнего, что ему было очень сложно делать выбор.

"У меня есть чувства к обеим девушкам, — говорил он. — Как сделать выбор, я не знаю. Я не хочу его делать! Даша посоветовала мне сделать так: закрыть глаза и представить, что кого-то из них в моей жизни больше никогда не будет…"

Соперницей Дарьи была – Виктория Короткова.

Mur ______ PH: @__coffeequeen__ STYLE: @dianekozaeva

Допис, поширений ! VIKA (@korotkova_viktoriya)

Появление Дарьи Клюкиной на "Холостяке" стало неожиданностью – девушка участвовала в предыдущем сезоне. Скорее всего, пригласили ее не случайно – после завершения 5-го сезона проекта с Ильей Глинниковым, Клюкина стала гораздо популярнее финалистки. У нее появились поклонники: только в инстаграме у модели почти 2 миллиона подписчиков.

instagram.com/klyukina_d

ТНТ

instagram.com/klyukina_d

instagram.com/klyukina_d

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Тема
Шоу "Холостяк"
Персона
Егор Крид
Место
Россия
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