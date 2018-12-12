''Когда уже успокоится?'' Пугачева в прозрачном наряде вызвала споры в сети

В сети опубликовали видео с примадонной российской эстрады Аллой Пугачевой – 69-летняя артистка предстала в прозрачном платье, чем вызвала волну споров среди поклонников.

Ролик разместила певица украинского происхождения Наташа Королева на своей странице в Instagram. Российские звезды собрались на вечеринку-сюрприз, чтобы поздравить общую знакомую с днем рождения. Пугачева стала главной персоной на мероприятии (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

"Сюрприз удался!" – написала Королева под роликом. Большинство пользователей обратили внимание на примадонну, которая пришла на вечеринку в весьма откровенном наряде.

Скриншот из видео Инстаграм-страница Наташи Королевой

Артистка выбрала полупрозрачное платье, которое открыло ее ноги. Многие фанаты возмутились такому откровенному образу, отметив, что в возрасте Пугачевой не стоит выбирать подобные наряды.

"70 лет на носу, а все прозрачную одежду носит", – написали фолловеры.

Скриншот из видео Инстаграм-страница Наташи Королевой

Другие же, наоборот, расхвалили звезду за смелость и непринужденность, а также отметили, что Алла Борисовна выглядит молодо и женственно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Аллу Пугачеву раскритиковали фанаты за неожиданный молодежный образ – артистка вышла в свет со странной прической, которая и возмутила поклонников. Фаны отметили, что примадонна выглядит несколько несуразно и совершенно неподобающе для женщины солидного возраста.

Также 69-летняя Алла Пугачева ошарашила поклонников новым клипом, в котором предстала в образе рок-звезды. Королева эстрады вызвала споры в сети из-за экстравагантного наряда.

После этого легенда российской эстрады восхитила фолловеров "зимним" фото, на котором она позирует в белой шубе и белоснежной шапке, лучезарно улыбаясь на камеру. Многие из них отметили, что время совершенно не властно над ней.

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