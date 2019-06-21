"Когда уже голая выйдешь?" 36-летняя Лобода разозлила сеть вульгарным фото

Украинская певица Светлана Лобода, которая сбежала в РФ, похвасталась откровенным снимком перед фанатами, чем вызвала волну критики.

36-летняя исполнительница сфотографировалась в бассейне в откровенном купальнике, оголяющем ее пикантные части тела. Горячее фото Светлана опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Поклонники в комментариях под фото возмутились тому, что Лобода слишком часто показывает на камеру оголенные фото. Также звезде предложили "уже полностью раздеться".

Светлана Лобода в купальнике разъярила пользователей сети Instagram @lobodaofficial

"Когда уже голую себя выставишь? Ты можешь быть красивой, но у тебя отключен мозг", – накинулись на Лободу фолловеры.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Лободу раскритиковали за крайне неудачный наряд – исполнительница предстала в блестящем платье с рукавами, похожими на крылья. Несмотря на то, что певица подобрала образ от французского люксового бренда Balmain, он вызвал противоречивую реакцию в сети.

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