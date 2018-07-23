"Когда успела?" Запрещенная в Украине певица озадачила сеть неестественной грудью

Популярная российская певица, бывшая судья украинского вокального шоу "Х-фактор" Ирина Дубцова, которая попала в базу преступников украинского центра "Миротворец" озадачила пикантным снимком своих поклонников. Они посчитали, что певица тайно увеличила грудь

Так, артистка показала снимок в купальнике, который подчеркивает все прелести ее тела. Особенное внимание фанов было приковано к зоне декольте. Фотография опубликована в Instagram-аккаунте Ирины.

Дубцова отправилась на отдых в Монте-Карло, где сфотографировалась в откровенном купальнике ярко-синего цвета.

Публикация от Irina Dubtsova (@dubtsova_official) 21 Июл 2018 в 8:38 PDT

Поклонники исполнительницы обратили внимание на ее пышный бюст, озвучив догадки, что певица прибегала к помощи пластических хирургов.

"А когда грудь успела сделать?" - удивились подписчики.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская телеведущая, экс-звезда проекта "Орел и Решка" Регина Тодоренко поделилась пикантным снимком в купальнике с поклонниками, которые, в свою очередь, уличили ее в лишнем весе и ненастоящей груди.