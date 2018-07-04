"Когда пенсии лишают, футболисты забивают": Вася Обломов высмеял победы России на ЧМ-2018

Известный российский музыкант, поэт и композитор Вася Обломов записал новую песню "Спортивная" и видеоклип к ней, в которых высмеял футбольную сборную России на ЧМ-2018.

Музыкант затронул проблемы современной России, среди которых низкий доход граждан и мизерные пенсии.

В песне есть такие слова:

"Стыдно ли играть в футбол, когда в мире столько зол

Когда пенсии лишают, футболисты забивают

Обсуждаются расклады, президент с премьером рады

Проплатили за победу, НДС подняли деду".

Слушателям понравилась песня. Они также присоединились к критике РФ и назвали происходящее "пиром во время чумы".

Как сообщал OBOZREVATEL, в свое время записал песню "ИГИЛ", в которой жестко высмеял антиисламистскую истерию в России.