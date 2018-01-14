"Когда голова меньше груди": Семенович устроила эротический "эксперимент"

Российская певица Анна Семенович взбудоражила сеть снимком с ведущими Вадимом Галыгиным и Дмитрием Хрусталевым.

Фото она опубликовала в своем Instagram.

"Усыновила и накормила", - подписала изображение Семенович.

Анна Семенович, Instagram

Отметим, всего за час с момента публикации снимок лайкнули более 11 тысяч пользователей.

Кроме того, поклонники певицы активно обсуждают фото.

"У лысого голова меньше, чем..." - пишут комментаторы.

"Подушки безопасности"; "Третья сис*ка в очках"; "Очень смешное фото"; "Меня тоже усыновите"; "Сиси - супер", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Анну Семенович сделали лицом эротического сайта.