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"Когда голова меньше груди": Семенович устроила эротический "эксперимент"

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Российская певица Анна Семенович взбудоражила сеть снимком с ведущими Вадимом Галыгиным и Дмитрием Хрусталевым.

Фото она опубликовала в своем Instagram.

"Усыновила и накормила", - подписала изображение Семенович.

Анна Семенович, Instagram

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Отметим, всего за час с момента публикации снимок лайкнули более 11 тысяч пользователей.

Кроме того, поклонники певицы активно обсуждают фото.

"У лысого голова меньше, чем..." - пишут комментаторы.

"Подушки безопасности"; "Третья сис*ка в очках"; "Очень смешное фото"; "Меня тоже усыновите"; "Сиси - супер", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Анну Семенович сделали лицом эротического сайта.

Персона
Анна Семенович
Место
Россия
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