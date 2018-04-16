Кобзона госпитализировали: у певца опровергают

Российский певец, депутат признанной нелегитимной в Украине Госдумы РФ Иосиф Кобзон был срочно госпитализирован.

Музыкант находится в одной из московских больниц из-за проблем с сердцем. Об этом передает Telegram-канал 112.

"Иосиф Кобзон сейчас находится в одной из столичных клиник. Причина срочного обращения к кардиологу - нарушение ритмов сердца", - сказано в сообщении.

Помощница эстрадного исполнителя подтвердила, что он в больнице. По ее словам, Иосиф Кобзон проходит плановое обследование, передает "Московский комсомолец".

При этом секретарь Кобзона назвал госпитализацию артиста "чушью" и заявил, что у артиста "все в порядке", передает iReactor.

Как сообщал "Обозреватель", ранее голливудскую актрису Анджелину Джоли госпитализировали.