Кобзона госпитализировали: у певца опровергают

Российский певец, депутат признанной нелегитимной в Украине Госдумы РФ Иосиф Кобзон был срочно госпитализирован.
Музыкант находится в одной из московских больниц из-за проблем с сердцем. Об этом передает Telegram-канал 112.
"Иосиф Кобзон сейчас находится в одной из столичных клиник. Причина срочного обращения к кардиологу - нарушение ритмов сердца", - сказано в сообщении.
Помощница эстрадного исполнителя подтвердила, что он в больнице. По ее словам, Иосиф Кобзон проходит плановое обследование, передает "Московский комсомолец".
При этом секретарь Кобзона назвал госпитализацию артиста "чушью" и заявил, что у артиста "все в порядке", передает iReactor.
Как сообщал "Обозреватель", ранее голливудскую актрису Анджелину Джоли госпитализировали.
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