Клип Onuka посоревнуется за награду именитого фестиваля в Берлине

Клип украинского проекта Onuka к песне "Vidlik" вошел в конкурсную программу Berlin Fashion Film Festival - одного из главных фестивалей фэшн-фильмов.

Согласно информации на странице группы в Facebook, видео посоревнуется с другими участниками фестиваля сразу в четырех категориях - "Лучшее музыкальное видео", "Лучший новый артист", "Художник-постановщик" и "Стайлинг".

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Лидер группы Ната Жижченко поблагодарила в соцсети всех, кто приложил руку к созданию ролика. Его режиссером выступила Анна Бурячкова, над стилем и образами участников работала команда Patoka Studio во главе с Лесей Патокой.

На данный момент известно, что победителей фестиваля в Берлине объявят 12 и 13 июля.

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