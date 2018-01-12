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Клеймо и военный сбор: в Украине озвучили условия для гастролей звезд в РФ

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Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко считает, что украинские звезды, которые ездят выступать в Россию, должны быть занесены в специальную базу и оплачивать дополнительный военный сбор.

Об этом свидетельствует запись в его Twitter-аккаунте.

"По "нашим" гастролерам в РФ. Действительно, вопрос в основном этический, запретить нельзя. Но, едешь в РФ на гастроли:

1) сообщаешь;

2) попадаешь в спецреестр;

3) на ТВ во время выступления или клипа надпись: "Этот артист гастролирует в стране-агрессоре";

4) в Украине платишь дополнительный военный сбор", - предложил вице-премьер-министр.

Пользователи сети поддержали Кириленко и в ответ на его пост предложили еще и клеймить артистов, выступающих в России.

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"Пишите сразу у них на лбу. Потому что как такие, как я, которые не смотрят телевизор, узнают, что это падло пело (танцевало) в стране-агрессоре?" - ответили комментаторы.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в Украине придумали жесткое наказание для звезд-гастролеров.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Вячеслав Кириленко
Место
Украина
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