Киркоров поджег Собчак и "проколол" Бузову на премии "МУЗ-ТВ"

Певец Филипп Киркоров удивил зрителей премии "МУЗ-ТВ 2018. Трансформация", ведущими которой стали Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак, Максим Галкин и Настя Ивлеева, заменившая беременную Леру Кудрявцеву. Ксения Собчак выступила на сцене вместе с Филиппом Киркоровым и Ольгой Бузовой.

Киркоров спел куплет песни "Цвет настроения синий", а после Ксения - часть своей песни "Непопулярная". Последней появилась Ольга Бузова.

Подтанцовка Киркорова опустила Бузову на "острый кол". А Собчак Киркоров, поджег сам.

Филипп Киркоров, Ксения Собчак Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Филипп Киркоров, Ксения Собчак Фото: instagram.com/xenia_sobchak

На странице в соцсети Киркоров показал записи репетиции.

"Репетировали долго, горело страшно - зато бесплатная эпиляция на руках!", - с юмором написала Ксения Собчак в Instagram.

Режиссером-постановщиком премии в этот раз стал хореограф Андрей Царь (бывший гражданский муж Светланы Лободы).

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что Ксения Собчак поговорила по видеосвязи с украинским политзаключенным Олегом Сенцовым.