МоваЯзык
Регистрация
СпортLady

В одном белье: Ким Кардашьян похвасталась бюстом и упругими ягодицами

1.3тЧитать новость на украинском

Знаменитая американская телезвезда, актриса и светская львица Ким Кардашьян, также известная как "обладательница самой шикарной попы", поделилась эротичным снимком.

Звезда позирует на камеру в сером нижнем белье, которое идеально подчеркивает ее пышные формы. Фото опубликовано на страничке модели в Instagram.

Monday Morning

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Новости
"Впервые увеличила в 16 лет": знаменитая сестра Ким Кардашьян избавилась от последствий пластики

Ранее Кардашьян поделилась несколькими роликами из спортзала и показала упражнения, которые помогают поддерживать ее фигуру в идеальной форме.

Как сообщал OBOZREVATEL, известная пышнотелая модель Деми Роуз, которую также называют британским двойником Ким Кардашьян, показала фанатам аппетитную грудь, которая едва прикрыта леопардовым боди.

Персона
Ким Кардашьян
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Нові
Старі
Кращі
Найгірші

Наши блоги