В одном белье: Ким Кардашьян похвасталась бюстом и упругими ягодицами

Знаменитая американская телезвезда, актриса и светская львица Ким Кардашьян, также известная как "обладательница самой шикарной попы", поделилась эротичным снимком.

Звезда позирует на камеру в сером нижнем белье, которое идеально подчеркивает ее пышные формы. Фото опубликовано на страничке модели в Instagram.

Monday Morning Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 9 Июл 2018 в 8:49 PDT

Ранее Кардашьян поделилась несколькими роликами из спортзала и показала упражнения, которые помогают поддерживать ее фигуру в идеальной форме.

Как сообщал OBOZREVATEL, известная пышнотелая модель Деми Роуз, которую также называют британским двойником Ким Кардашьян, показала фанатам аппетитную грудь, которая едва прикрыта леопардовым боди.