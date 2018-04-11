Ким Кардашьян блеснула сексуальной фигурой в бикини

Американская супермодель и телеведущая Ким Кардашьян, которую недавно подловили на неумелом использовании фотошопа, поделилась с поклонниками новым пикантным фото, на котором продемонстрировала сексуальную фигуру в бикини.

На снимке, опубликованном в Instagram, знаменитость запечатлена на фоне песчаного пляжа в ярком купальнике, который подчеркнул ее пышные формы.

Morning Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 10 Апр 2018 в 6:13 PDT

"Утро", - коротко прокомментировала снимок Кардашьян.

Всего за час фотография собрала более миллиона лайков и свыше шести тысяч комментариев ее фолловеров, которые похвально высказались о фигуре и внешности модели в целом.

Знаменитость назвали "королевой", "богиней", а также отметили, как к лицу ей розовый цвет.

Как сообщал "Обозреватель", Ким Кардашьян впервые показала всю свою семью.