Ким Кардашьян блеснула сексуальной фигурой в бикини

Американская супермодель и телеведущая Ким Кардашьян, которую недавно подловили на неумелом использовании фотошопа, поделилась с поклонниками новым пикантным фото, на котором продемонстрировала сексуальную фигуру в бикини.
На снимке, опубликованном в Instagram, знаменитость запечатлена на фоне песчаного пляжа в ярком купальнике, который подчеркнул ее пышные формы.
"Утро", - коротко прокомментировала снимок Кардашьян.
Всего за час фотография собрала более миллиона лайков и свыше шести тысяч комментариев ее фолловеров, которые похвально высказались о фигуре и внешности модели в целом.
Знаменитость назвали "королевой", "богиней", а также отметили, как к лицу ей розовый цвет.
Как сообщал "Обозреватель", Ким Кардашьян впервые показала всю свою семью.