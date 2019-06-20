"Киев, я скучал!" Появились фото и видео безумия на концерте Коржа

20 июня белорусский рэпер Макс Корж дал обещанный концерт на киевском стадионе "Динамо".

Поклонники встретили музыканта криками восторга, ведь этого мероприятия долго ждали. OBOZREVATEL предлагает читателям посмотреть фото и видео безумия на концерте Коржа (чтобы увидеть ролик, проскролльте до конца страницы).

"Киев, я скучал!" – прокричал исполнитель, вызвав восторг и овации украинцев, которые пришли на концерт.

Концерт Коржа в Киеве

Корж исполнил известные композиции, порадовав зрителей любимым хитами. На стадионе подпевали рэперу в унисон, танцевали и развлекались, как могли.

Макс Корж в Киеве

Выступление Макса в Киеве

Макс Корж вызвал ажиотаж в Киеве

Макс Корж - выступление

Макс Корж - сцена

Зрители на концерте Макса Коржа

Зрители

Макс Корж в Киеве – видео с концерта

Как сообщал OBOZREVATEL:

В феврале 2016 года Макс Корж попал в список запрещенных в Украине исполнителей, имя певца попало в так называемый черный список.

Однако уже в июле 2017-го певец похвастался фотографиями из Киева и рассказал своим фанатам, как ему удалось "обойти" запрет на въезд в Украину.

В ноябре 2017 года рэпер снова не смог въехать в страну, однако заявил, что не станет отменять киевский концерт, запланированный на декабрь. Как стало известно позже, исполнителю таки разрешили выступить в столице.

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