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"Киев, я скучал!" Появились фото и видео безумия на концерте Коржа

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20 июня белорусский рэпер Макс Корж дал обещанный концерт на киевском стадионе "Динамо".

Поклонники встретили музыканта криками восторга, ведь этого мероприятия долго ждали. OBOZREVATEL предлагает читателям посмотреть фото и видео безумия на концерте Коржа (чтобы увидеть ролик, проскролльте до конца страницы).

"Киев, я скучал!" – прокричал исполнитель, вызвав восторг и овации украинцев, которые пришли на концерт.

Концерт Коржа в Киеве

Концерт Коржа в Киеве

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Корж исполнил известные композиции, порадовав зрителей любимым хитами. На стадионе подпевали рэперу в унисон, танцевали и развлекались, как могли.

Макс Корж в Киеве

Макс Корж в Киеве

Выступление Макса в Киеве

Выступление Макса в Киеве

Макс Корж вызвал ажиотаж в Киеве

Макс Корж вызвал ажиотаж в Киеве

Макс Корж - выступление

Макс Корж - выступление

Макс Корж - сцена

Макс Корж - сцена

Зрители на концерте Макса Коржа

Зрители на концерте Макса Коржа

Зрители

Зрители

Макс Корж в Киеве – видео с концерта

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Персона
Макс Корж
Место
УкраинаКиев
Теги
музыкаконцерт
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