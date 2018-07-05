МоваЯзык
Регистрация
СпортLady

"Киев в огне!" Второй день фестиваля Atlas Weekend-2018 вызвал шквал эмоций у посетителей

767Читать новость на украинском

В среду, 4 июля состоялся второй день знаменитого украинского музыкального фестиваля Atlas Weekend-2018 (чтобы посмотреть видео с выступлений хендлайнеров, доскрольте новость до конца).

Хедлайнерами второго дня одного из самых ожидаемых фестивалей столицы стали всемирно известные рок-группы, диджеи и лидеры украинской альтернативной музыки. OBOZREVATEL предлагает узнать, как прошел второй день Atlas Weekend-2018.

Так, на сценах Atlas Weekend-2018 выступили знаменитый диджей и музыкальный продюсер из Нидерландов Martin Garrix, популярные американские рокеры Skillet, бельгийский музыкальный продюсер и диджей Lost Frequencies, а также известные украинские коллективы "Скрябін", "Друга Ріка", 5’nizza и другие.

В социальных сетях пользователи активно обсуждают самое ожидаемое музыкальное событие года в Киеве и делятся своими впечатлениями, а также видео и фото.

В ❤️ как и 10 лет назад @5nizza_official #atlasweekend2018

Публикация от Julia Shcherba (@sh_yuli)

Новости
TAYANNA в новом образе появилась на Atlas Weekend
Новости
"Эффектна и без Потапа": Каменских в сексуальном наряде выступила на фестивале Atlas Weekend

Так, большинство посетителей феста отметили, что второй день был очень горячим и доставил массу ярких эмоций.

Новости
"Атака волчиц": Олег Винник "взорвал" толпу на крупнейшем фестивале в Восточной Европе

Выступление Martin Garrix

Don Diablo

Новости
"Просто взорвал!" Monatik зажег на масштабном европейском фестивале

SKILLET

SKILLET one love!) #skillet #atlasweekend #atlasweekend2018

Публикация от Vladislav (@vladoss_2201)

Как сообщал OBOZREVATEL, масштабный европейский фестиваль Atlas Weekend, который стартовал во вторник, 3 июля в Киеве, установил рекорд по посещаемости в первый же день мероприятия. Крупное музыкальное событие посетили 154 тысячи человек.

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Нові
Старі
Кращі
Найгірші

Наши блоги