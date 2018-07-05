"Киев в огне!" Второй день фестиваля Atlas Weekend-2018 вызвал шквал эмоций у посетителей

В среду, 4 июля состоялся второй день знаменитого украинского музыкального фестиваля Atlas Weekend-2018 (чтобы посмотреть видео с выступлений хендлайнеров, доскрольте новость до конца).
Хедлайнерами второго дня одного из самых ожидаемых фестивалей столицы стали всемирно известные рок-группы, диджеи и лидеры украинской альтернативной музыки. OBOZREVATEL предлагает узнать, как прошел второй день Atlas Weekend-2018.
Так, на сценах Atlas Weekend-2018 выступили знаменитый диджей и музыкальный продюсер из Нидерландов Martin Garrix, популярные американские рокеры Skillet, бельгийский музыкальный продюсер и диджей Lost Frequencies, а также известные украинские коллективы "Скрябін", "Друга Ріка", 5’nizza и другие.
В социальных сетях пользователи активно обсуждают самое ожидаемое музыкальное событие года в Киеве и делятся своими впечатлениями, а также видео и фото.
Так, большинство посетителей феста отметили, что второй день был очень горячим и доставил массу ярких эмоций.
Выступление Martin Garrix
Don Diablo
SKILLET
Как сообщал OBOZREVATEL, масштабный европейский фестиваль Atlas Weekend, который стартовал во вторник, 3 июля в Киеве, установил рекорд по посещаемости в первый же день мероприятия. Крупное музыкальное событие посетили 154 тысячи человек.