Культовый рэпер получил Пулитцеровскую премию

Американский рэпер Кендрик Ламар стал лауреатом Пулитцеровской премии.

Награду он получил в области музыки за альбом "Damn.", который вышел в апреле 2017 года. Об этом стало известно из сообщения в официальном Twitter-аккаунте премии.

По мнению жюри, данный альбом отражает сложность афро-американской жизни.

Кендрик Ламар

Они также отметили лирическое содержание музыки Ламара и сочетание хип-хопа, рэпа, джаза, соула, фанка, поэзии и африканских звуков в его песнях.

Отметим, что Пулитцеровскую премию впервые получила не классическая и не джазовая работа.

Кендрик Ламар — американский хип-хоп исполнитель. По мнению множества авторитетных музыкантов, он является "Новым Королем Западного Побережья".

За всю свою музыкальную карьеру Ламар получил широкое признание слушателей и музыкальных рецензентов, что помогло ему завоевать обилие музыкальных наград, в том числе семь премий "Грэмми". В 2015 году он был номинирован в 11 категориях "Грэмми", что позволило ему расположиться на втором месте после Майкла Джексона по числу номинаций за одну церемонию.

Пулитцеровскаяпремия — одна из наиболее престижных наград США в области литературы, журналистики, музыки и театра. В области музыки премия вручается в размере трех тысяч долларов. Она присуждается за выдающееся произведение американского композитора, созданное в любой крупной форме — это оркестровые, хоровые и камерные произведения, оперы и другие композиции.

Как сообщал "Обозреватель", ранее были названы победители премии "Оскар-2018".