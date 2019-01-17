KAZKA vs. TAYANNA: каким будет главное противостояние Нацотбора на Евровидение-2019

По приезду MELOVIN’a из Португалии в сети заговорили о том, что теперь-то TAYANNA может смело отправляться на следующий Нацотбор, пусть он и будет для нее уже третьим подряд. Самый сильный соперник вряд ли попытает счастья еще раз, а остальным просто не по зубам будет тягаться с артисткой крупного агентства. Не придали тогда еще особого значения и группе KAZKA с ее дебютным диском Karma и будущим хитом-миллионником "Плакала".

Последний трек пластинки оказался мощнейшим импульсом, который за несколько месяцев не только вывел группу в топы украинских и зарубежных чартов, но и принес ей сильное преимущество - народное признание. Заручившись небывалой поддержкой, KAZKA решили попробовать себя на Нацотборе снова (в 2018 году музыканты не прошли в финал отборочного этапа). Вот только на этот раз коллектив сразу занял место в списке самых сильных конкурсантов, как показывают онлайн-опросы, даже на строчку опередил TAYANNA. Каким может оказаться финал Национального отбора, читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Саша Зарицкая (вокалистка группы KAZKA) и TAYANNA Коллаж: fotor.com

Как ни крути, а Национальный отбор на Евровидение - это телевизионное шоу, и потом уже конкурс - в нем сильны харизматичные и неординарные участники, которых запомнит зритель. Что важно, зритель современный, избалованный обилием всевозможного контента, зритель-эксперт и критик, стилист, вокалист и мастер пера когда дело дойдет до обсуждений в соцсетях.

Национальный отбор 2017 года был рулеткой с целым рядом новых имен и лиц, а вот год спустя еще до старта приобрел подтекст соревнования прошлогодних финалистов - поп-певицы TAYANNA (жемчужины клипмейкера Алана Бадоева, артистки именитого агентства Secret Service) и эффектного, амбициозного MELOVIN’а. Сегодняшний список из 16 участников заметно посвежел, в нем и правда есть на что взглянуть. При этом отборочный этап снова станет противостоянием двух лидеров, которых наверняка разведут по разным полуфиналам: молодые и горячие KAZKA, оседлавшие волну успеха, непременно бросят вызов опыту и сильному менеджменту TAYANNA. Чем же сильны и не очень потенциальные финалисты:

KAZKA

Фото: facebook.com

Молодые, талантливые, неординарные

Есть перспектива роста и развития

Трендовый жанр, украинский язык

Весомые достижения в мировых онлайн-сервисах музыки и видео

Слабые вокально вживую

Довольно однообразные на сцене

В 2018 году еще мало кому известная группа KAZKA пришла на Нацотбор с песней "Дива" (позже она также заняла свое место в трек-листе успешного дебютного альбома). Легкими электронными битами и мелодичной сопилкой музыканты действительно попытались увлечь зрителя в некую сказку, в созданной коллективом картине не хватило только голоса Саши Зарицкой, который то и дело терялся на фоне инструментов.

Безусловно, этот нюанс можно объяснить волнением, небольшим опытом живых выступлений на тот момент, но после Нацотбора группа еще не раз показывалась на сцене и, увы, не без изъяна. Впечатление складывалось такое, будто вокалистка боялась малейшей оплошности и всячески старалась выйти на безупречный уровень звучания студийной записи.

Во время выступлений на ТВ голос Зарицкой стали подкреплять студийным пре-рекордом - записанным заранее бэк-вокалом (здесь стоит подчеркнуть, что это является нормальной практикой, ни в коем случае не упреком). Голос зазвучал куда увереннее, ровнее, при этом местами бэк-вокала было слишком много, из-за чего в припевах Саша тут же растворялась.

Что бы кто ни говорил, а времена ABBA на Евровидении, когда исполнителю можно было топтаться на одном месте, но при этом петь хитовую песню, прошли. Успешное выступление сегодняшнего конкурсанта должно быть деликатным и выдержанным миксом голоса, песни, харизмы и яркого шоу. И если вопрос вокала к Нацотбору будет решен, то поработать музыкантам еще придется над номером и образами.

Ведь из большого числа сетов группы можно вынести следующие закономерности: Саша Зарицкая на протяжении всего номера находится в центре сцены, зал утопает в багровых тонах, что усиливает тягостную атмосферу, а главными декорациями вокруг участников KAZKA являются макеты деревьев или веток, которые порой присутствуют не только на сцене, но и на костюме самой певицы. Для конкурса международного масштаба этого наверняка будет мало.

Отбросив вполне поправимые моменты, хотелось бы отметить, что KAZKA действительно является одними из самых сильных участников Нацотбора, к которому, вдобавок, уже приковано внимание зарубежной аудитории. Украинская музыка переживает сегодня большой подъем, и KAZKA - непосредственный участник этого процесса. Группе вполне по плечу показать своим выступлением многогранность украинской сцены, языка, культуры, заявить о себе, как о представителе современных течений, очаровать и прокачать одновременно. Не таких ли ребят ждут на Евровидении?

TAYANNA

Фото: zefir.ua

Опытная и закаленная артистка

Уверенно держится на сцене

Имеет сильную команду

Не выделяется на фоне отечественных и зарубежных коллег по цеху

В беседе с OBOZREVATEL генеральный продюсер агентства Secret Service Михаил Ясинский признался, что TAYANNA "связана контрактом". Очередное участие певицы в Национальном отборе - решение менеджмента и ее продюсера Алана Бадоева (полное интервью с Михаилом Ясинским читайте вскоре). Это еще раз подтверждает, что прежде всего в конкурсе заинтересованы представители исполнительницы, которые в феврале явно сделают все возможное для ее победы. Иначе стали бы они затевать это третий год к ряду?

В 2017 году TAYANNA выступила на Нацотборе с лирической но довольно посредственной песней I Love You, в прошлом - с зажигательной украиноязычной "Леля", что правда, лишенной какой-либо изюминки, черты, которая могла бы раскрыть ее как исполнительницу. Обе композиции привели артистку в финалы, но не к победе, что наверняка заставило ее команду здорово потрудиться над материалом и планом его подачи сегодня.

TAYANNA обладает голосом и шармом, может быть неугомонным фейерверком, а может пленить зал грациозностью. В отличие от своих главных соперников, в прошлом году певица уже имела возможность доказать, на что способна как вокалистка: она уверенно справилась с заданием Андрея Данилко спеть на сцене Нацотбора а капелла, а этим самым ответить на обвинения в использовании фонограммы.

Что правда, тематический ряд песен исполнительницы довольно узкий, приемы, клипы, да и образ в целом не вызывают желания нажать на повтор. На сцену Евровидения из года в год поднимаются десятки подобных поп-певиц, которые в итоге мало чем запоминаются зрителю. Возможно, этим можно объяснить довольно агрессивный пиар артистки в ходе прошлогоднего Нацотбора? Попытки убедить зрителя в обратном были уж слишком настойчивыми и помпезными, этого было откровенно много, что обернулось для TAYANNA медвежьей услугой.

Как уже упоминалось выше, TAYANNA непременно станет лидером одного из полуфиналов, в конкурентоспособных песне и постановке на сцене не стоит и сомневаться. Однако будет ли это уровень Евровидения - вот в чем вопрос.

Как сообщалось ранее, в Украине определили судей Национального отбора на Евровидение-2019. Состав жюри прошлого года не изменился, в него вошли певица Джамала, шоумен, композитор, член жюри шоу "Х-фактор" Андрей Данилко и композитор, основатель проекта The Maneken, саунд-продюсер групп ONUKA и The Elephants Евгений Филатов.

22 января организаторы Национального отбора проведут традиционную жеребьевку, которой определят порядок выступлений заявленных артистов в первом и втором полуфиналах. Полуфиналы отборочного этапа пройдут 9 и 16 февраля, финал, в котором и выберут представителя Украины на Евровидении - 23 февраля.

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