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"Кажется такой старой": Седокова полностью обнажилась в новом видео

1.9тЧитать материал на украинском

Известная украинская певица Анна Седокова, которая уже долгое время проживает в России, представила новый клип "Санта-Барбара", в котором она полностью обнажилась (чтобы посмотреть видео, прокрутите новость в самый низ).

Видео появилось на ее YouTube-канале. "Певица рассказывает историю внешне безупречных пар, чьи отношения в реальности далеки от идеала. Но каждый из них мечтает о новых приключениях, ведь не все пары идеальные, какими кажутся, и у каждого есть свой скелет в шкафу ", - говорится в описании клипа.

"Кажется такой старой": Седокова полностью обнажилась в новом видео
"Кажется такой старой": Седокова полностью обнажилась в новом видео
"Кажется такой старой": Седокова полностью обнажилась в новом видео
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Впрочем, в комментариях отреагировали неоднозначно. Некоторые похвалили ее новую работу, другим же она совсем не понравилась.

"Объясните о чем этот клип, я ничего не поняла", "Такой старой кажетесь в этом клипе, ужас". "Ни свет, ни цвет, Анна, не обращайтесь больше к этому режиссеру", "Класс, ты лучшая!", — написали в комментариях под видео.

"Кажется такой старой": Седокова полностью обнажилась в новом видео
"Кажется такой старой": Седокова полностью обнажилась в новом видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна Седокова нарвалась на критику за рекламу блесток для тела. Она опубликовала весьма откровенное видео у себя в Instagram, из-за чего пользователи выразили свое негодование.

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Персона
Анна Седокова
Место
Россия
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