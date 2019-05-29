"Кажется такой старой": Седокова полностью обнажилась в новом видео

Известная украинская певица Анна Седокова, которая уже долгое время проживает в России, представила новый клип "Санта-Барбара", в котором она полностью обнажилась (чтобы посмотреть видео, прокрутите новость в самый низ).

Видео появилось на ее YouTube-канале. "Певица рассказывает историю внешне безупречных пар, чьи отношения в реальности далеки от идеала. Но каждый из них мечтает о новых приключениях, ведь не все пары идеальные, какими кажутся, и у каждого есть свой скелет в шкафу ", - говорится в описании клипа.

Впрочем, в комментариях отреагировали неоднозначно. Некоторые похвалили ее новую работу, другим же она совсем не понравилась.

"Объясните о чем этот клип, я ничего не поняла", "Такой старой кажетесь в этом клипе, ужас". "Ни свет, ни цвет, Анна, не обращайтесь больше к этому режиссеру", "Класс, ты лучшая!", — написали в комментариях под видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна Седокова нарвалась на критику за рекламу блесток для тела. Она опубликовала весьма откровенное видео у себя в Instagram, из-за чего пользователи выразили свое негодование.

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