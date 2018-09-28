Катя Осадчая нежно поздравила сына с днем рождения

Известная украинская телеведущая и модель Катя Осадчая обнародовала архивное семейное фото со своим старшим сыном Ильей.

Снимок телеведущая опубликовала по случаю 16-го дня рождения Ильи на своей странице в социальной сети Instagram.

"Этому малышу с фото сегодня 16! Так быстро пролетели эти годы! Илья, горжусь тобой, ты вырос именно таким сыном, о котором я мечтала!" – подписала фото Осадчая.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 12 сентября, украинская телеведущая и модель Катя Осадчая отметила свой 35-ый день рождения. На свой праздник в столичный ресторан Осадчая пригласила друзей-звезд шоу-бизнеса.