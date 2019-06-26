"Катишься вниз!" Лорак сверкнула голой грудью без белья и разгневала сеть

Скандальная украинская певица Ани Лорак, которая после развода закрутила роман с 25-летним музыкантом Егором Глебом, взбудоражила сеть откровенным снимком.

Так, артистка позировала на камеру в белом легком платье с глубоким декольте. Сквозь тонкую ткань просвечивается голая грудь Лорак. Фото певица опубликовала в Instagram.

Ани Лорак Instagram @anilorak

Откровенный снимок артистка разместила в социальной сети по случаю премьеры своей новой песни "Я в любви". Таким образом Каролина хотел спросить у своих фолловеров мнение о композиции.

Многие из них в ответ раскритиковали 40-летнюю артистку и за образ, и за трек. Также в сети отметили, что "Лорак катится вниз".

"Что с вами происходит в последнее время? Задумайтесь пожалуйста, вы катитесь вниз!" – возмутились фанаты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица TAYANNA раскрыла правду о браке с новым возлюбленным Ани Лорак. По словам Татьяны Решетняк, избранник Лорак Егор Глеб постоянно ей изменял, а также приходил домой пьяным и испачканным в женской помаде. Более того, он часто поднимал на женщину руку.

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