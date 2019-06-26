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"Катишься вниз!" Лорак сверкнула голой грудью без белья и разгневала сеть

4.1тЧитать материал на украинском

Скандальная украинская певица Ани Лорак, которая после развода закрутила роман с 25-летним музыкантом Егором Глебом, взбудоражила сеть откровенным снимком.

Так, артистка позировала на камеру в белом легком платье с глубоким декольте. Сквозь тонкую ткань просвечивается голая грудь Лорак. Фото певица опубликовала в Instagram.

Ани Лорак

Ани Лорак

Instagram @anilorak

Откровенный снимок артистка разместила в социальной сети по случаю премьеры своей новой песни "Я в любви". Таким образом Каролина хотел спросить у своих фолловеров мнение о композиции.

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Многие из них в ответ раскритиковали 40-летнюю артистку и за образ, и за трек. Также в сети отметили, что "Лорак катится вниз".

"Что с вами происходит в последнее время? Задумайтесь пожалуйста, вы катитесь вниз!" – возмутились фанаты.

"Катишься вниз!" Лорак сверкнула голой грудью без белья и разгневала сеть

"Катишься вниз!" Лорак сверкнула голой грудью без белья и разгневала сеть

"Катишься вниз!" Лорак сверкнула голой грудью без белья и разгневала сеть

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица TAYANNA раскрыла правду о браке с новым возлюбленным Ани Лорак. По словам Татьяны Решетняк, избранник Лорак Егор Глеб постоянно ей изменял, а также приходил домой пьяным и испачканным в женской помаде. Более того, он часто поднимал на женщину руку.

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Ани ЛоракАні Лорак
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шоу-бизнесНовости России
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леня зе
леня зе
91 621 отметок "Нравится"-не видно не.
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Крым Андрей
Крым Андрей
Что, пропагандончики, никак вам Каролина покоя не даёт?
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