Украинские звезды зажгли на корпоративе по случаю дня рождения известного бизнесмена Николая Баграева, который в среду, 19 июня, отпраздновал свой юбилей – 55 лет.

На элитной вечеринке в одном из фешенебельных заведений Киева отдыхали топовые украинские артисты, среди которых Настя Каменских, Потап, группа "Время и Стекло" (Надя Дорофеева и Позитив), Тина Кароль, MONATIK и многие другие. OBOZREVATEL предлагает посмотреть, как проходила звездная тусовка (видео опубликованы ниже).

Также на празднике присутствовали Мишель Андраде, муж Дорофеевой Владимир Дантес, ведущий Владимир Остапчук, украинский продюсер и экс-супруга Потапа Ирина Горовая. Все они активно снимали видео и делились роликами в социальных сетях.

Во время мероприятия звезды спели свои новые песни и старые хиты. Более того, впервые за несколько лет Потап и Настя исполнили свои знаменитые композиции, которые был "визитной карточкой" их звездного дуэта. Напомним, что с 2017 года дуэт "Потап и Настя" был поставлен на паузу.

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Отметим, что Тина Кароль и Настя Каменских стали звездами вечера, так как пришли в довольно откровенных образах. Настя была в черном мини-платье с глубоким вырезом, Кароль, в свою очередь, выбрала платье с экстремальным декольте.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве состоялось закрытое мероприятие, на котором выступили украинские артисты Ани Лорак, Светлана Лобода, Верка Сердючка (Андрей Данилко), а также группы KAZKA и Mozgi.

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