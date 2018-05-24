Не узнать: Наталья Валевская в купальнике снялась в новом клипе

Певица VALEVSKAYA (Наталья Валевская) презентует клип на горячий трек "Моє тіло". Съемки видео проходили в одном из столичных спортклубов.

VALEVSKAYA в кадре демонстрирует стройную фигуру, меняя сексуальные купальники.

"У меня есть сложившийся образ лирической певицы. Хочется показать себя разной! Спасибо всей съемочной группе и команде стилистов за то, что помогли мне это сделать, — говорит VALEVSKAYA. — Я тщательно слежу за своей физической формой, поэтому проводить в тренажерном зале много времени для меня — обычное дело. Думаю, потренироваться в компании красивых девушек, как в моем новом клипе, не отказался бы ни один мужчина!".

Певица также является соавтором слов и музыки вместе с Yo-Yo. "Мне очень нравится то, что я сейчас делаю. "Моє тіло" — как раз та песня, под которую я бы сама с удовольствием танцевала в клубе!", — комментирует VALEVSKAYA.

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