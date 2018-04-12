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Кардашьян родила, узнав об измене бойфренда

2.3тЧитать новость на украинском

Звезда реалити-шоу и светская львица Хлои Кардашьян родила первенца.

Это произошло после того, как она узнала об измене отца ребенка - баскетболиста Тристана Томпсона, которого застукали целующимся с двумя девушками. Об этом передает TMZ.

Кардашьян родила в Кливленде, куда прибыла, чтобы быть ближе к Томпсону, чья баскетбольная команда там тренируется. Родные Хлои, а также и сам бойфренд-изменщик, были с девушкой во время родов.

Hey there Good Mama!

Публикация от Khloé (@khloekardashian)

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Как и предполагалось, Хлои родила девочку.

Напомним, что в отношениях с Томпсоном Кардашьян состоит с 2016 года.

Mommy and Daddy 📸 @sashasamsonova

Публикация от Khloé (@khloekardashian)

Как сообщал "Обозреватель", в 2018 году в знаменитом семействе Кардашьян произошел настоящий "бейби-бум". В январе Ким Кардашьян в третий раз стала мамой, а в феврале первенца родила ее сестра Кайли Дженнер.

Персона
Хлои Кардашьян
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