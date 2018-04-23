Кардашьян покорила фанов откровенным постельным фото

Популярная американская модель, актриса и звезда реалити Ким Кардашьян порадовала поклонников откровенным фото.
Снимок был сделан в постели, а сама Ким на нем - полуобнаженная. Оголенную грудь Кардашьян прикрыла одеялом. Кадр был опубликован в Instagram-аккаунте звезды.
Судя по подписи, фотография была сделана мужем Ким - Канье Уэстом.
Пикантный кадр вызвал ажиотаж среди подписчиков Ким Кардашьян, они оставили более 2,5 млн лайков и около 15 тыс. комментариев.
Как сообщал "Обозреватель", ранее Ким Кардашьян оголила бедра на пляже.