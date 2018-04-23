Кардашьян покорила фанов откровенным постельным фото

Популярная американская модель, актриса и звезда реалити Ким Кардашьян порадовала поклонников откровенным фото.

Снимок был сделан в постели, а сама Ким на нем - полуобнаженная. Оголенную грудь Кардашьян прикрыла одеялом. Кадр был опубликован в Instagram-аккаунте звезды.

Судя по подписи, фотография была сделана мужем Ким - Канье Уэстом.

HAPPY SUNDAY 📷 KANYE Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 22 Апр 2018 в 11:02 PDT

Новости Ким Кардашьян блеснула сексуальной фигурой в бикини

Пикантный кадр вызвал ажиотаж среди подписчиков Ким Кардашьян, они оставили более 2,5 млн лайков и около 15 тыс. комментариев.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Ким Кардашьян оголила бедра на пляже.