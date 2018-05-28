Канье Уэст опубликовал домашнее видео ролевых игр с Ким Кардашьян

Рэпер Канье Уэст опубликовал на своей странице в Twitter домашнее видео ролевых игр с женой Ким Кардашьян.

Недавно Ким Кардашьян и Канье Уэст отметили четвертую годовщину свадьбы.

На видео Ким танцует в образе певицы Селены Кинтанильи. 23-летняя певица была убита в 1995 году.

Ким Кардашьян в образе Селены Кинтанильи скриншот

🔥🔥🔥 This is one of my favorite moments. pic.twitter.com/LLhZlU7fAG — KANYE WEST (@kanyewest) 25 мая 2018 г.

До свадьбы роман Ким и Канье продолжался два года, а в июне 2013-го родился первый ребенок супругов, дочь Норт. Сейчас Кардашьян и Уэст растят троих детей.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что Ким Кардашьян решилась на кардинальные изменения во внешности. Светская львица из брюнетки превратилась в "платиновую" блондинку.