Канье Уэст опубликовал домашнее видео ролевых игр с Ким Кардашьян

Рэпер Канье Уэст опубликовал на своей странице в Twitter домашнее видео ролевых игр с женой Ким Кардашьян.

Недавно Ким Кардашьян и Канье Уэст отметили четвертую годовщину свадьбы.

На видео Ким танцует в образе певицы Селены Кинтанильи. 23-летняя певица была убита в 1995 году.

🔥🔥🔥 This is one of my favorite moments. pic.twitter.com/LLhZlU7fAG