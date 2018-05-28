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Канье Уэст опубликовал домашнее видео ролевых игр с Ким Кардашьян

3.3тЧитать новость на украинском

Рэпер Канье Уэст опубликовал на своей странице в Twitter домашнее видео ролевых игр с женой Ким Кардашьян.

Недавно Ким Кардашьян и Канье Уэст отметили четвертую годовщину свадьбы.

На видео Ким танцует в образе певицы Селены Кинтанильи. 23-летняя певица была убита в 1995 году.

Ким Кардашьян в образе Селены Кинтанильи

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До свадьбы роман Ким и Канье продолжался два года, а в июне 2013-го родился первый ребенок супругов, дочь Норт. Сейчас Кардашьян и Уэст растят троих детей.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что Ким Кардашьян решилась на кардинальные изменения во внешности. Светская львица из брюнетки превратилась в "платиновую" блондинку.

Персоны
Ким КардашьянКанье Уэст
Место
США
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