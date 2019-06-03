Канал М1 первым в мире ввел систему онлайн-реакции на клипы в прямом эфире

Популярный украинский телеканал М1 совместно с уникальной социальной сетью InRating первыми в мире ввели систему онлайн-реакции пользователей на клипы в прямом эфире. Таким образом зрители смогут поддержать любимых исполнителей и повысить рейтинг их клипов на М1.

Благодаря InRating пользователи имеют возможность в реальном времени отправлять свои эмоции в эфир музыкального телеканала М1 и становиться его непосредственными участниками. Для этого нужно загрузить приложение InRating на свой смартфон и пройти короткую процедуру регистрации.

Пресс-служба М1

“М1 можно смело назвать инновационным каналом, который идет в ногу со временем. Впервые в мировой практике использовано разумную синергию телевидения и интернета. Благодаря суперсовременным технологиям телеканал получил фидбэк от аудитории. Это вырывает М1 из плоскости обычного вещания и помогает лучше сформировать представление о современных вкусах”, – рассказал представительInRatingАндрей Чебанов.

Стоит отметить, что только за первые дней нововведения рейтинги просмотров клипа на канале значительно выросли.

“От подобной коллаборации выигрывают все. Зрителям это дает возможность прямого общения с плейлистом телеканала, артистам — повод для конкуренции между собой, а телеканалу — адекватную статистику”, – отметил генеральный директор М1Сергей Перцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 мая 2019 года независимое рейтинговое агентство BIG DATA UA провело ІІ Церемонию награждения телеканалов – “BIG DATA Awards”. По результатам годового мониторинга М1 стал лучшим музыкальным телеканалом Украины.

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