Каменских в Юрмале похвасталась вызывающим нарядом

Украинская поп-дива Настя Каменских похвасталась в соцсети пикантными фото в нижнем белье и прозрачных колготках.
До недавнего времени снимки певицы были опубликованы в Instagram-сториз.
Судя по всему, в таком наряде знаменитость выступила в Юрмале на музыкальном фестивале советской и латвийской певицы Лаймы Вайкуле "Рандеву". О своем визите в курортный город Каменских прежде рассказывала в отдельном Instagram-посте.
Что же касается временных фото в сториз, певица поделилась несколькими пикантными снимками закулисья. Каменских позирует перед зеркалом, а также на фоне фестивального бренд-волла.
Для мероприятия звезда выбрала довольно откровенный наряд: полупрозрачную черную блузку в красный и желтый горошек, и ультракороткие черные шорты, подчеркнувшие спортивную фигуру певицы.
Также в сториз появлялся ролик репетиции, на котором Каменских исполняла украиноязычный трек "Тримай" своего нового сольного проекта NK.
Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Настя Каменских озадачила поклонников фото с кольцом.