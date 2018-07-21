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СпортLady

Каменских в Юрмале похвасталась вызывающим нарядом

1.2тЧитать новость на украинском

Украинская поп-дива Настя Каменских похвасталась в соцсети пикантными фото в нижнем белье и прозрачных колготках.

До недавнего времени снимки певицы были опубликованы в Instagram-сториз.

Судя по всему, в таком наряде знаменитость выступила в Юрмале на музыкальном фестивале советской и латвийской певицы Лаймы Вайкуле "Рандеву". О своем визите в курортный город Каменских прежде рассказывала в отдельном Instagram-посте.

It was awesome ❤️#laimarendezvousjūrmala2018

Публикация от Настя Каменских (@kamenskux)

Что же касается временных фото в сториз, певица поделилась несколькими пикантными снимками закулисья. Каменских позирует перед зеркалом, а также на фоне фестивального бренд-волла.

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Для мероприятия звезда выбрала довольно откровенный наряд: полупрозрачную черную блузку в красный и желтый горошек, и ультракороткие черные шорты, подчеркнувшие спортивную фигуру певицы.

Также в сториз появлялся ролик репетиции, на котором Каменских исполняла украиноязычный трек "Тримай" своего нового сольного проекта NK.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Настя Каменских озадачила поклонников фото с кольцом.

Персона
Настя Каменских
Объекты
соцсетиInstagram
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