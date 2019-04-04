Каменских в прозрачном белье взбудоражила сеть снимком в туалете

Поп-певица Настя Каменских (NK) показала поклонникам роскошное тело в прозрачном кружевном белье.
Так, украинская секс-бомба позировала в ванной комнате возле зеркала. На фото она изображена в соблазнительном белом комплекте. Горячее фото размещено в Instagram-аккаунте Насти.
Многие ее поклонники пришли в восторг от столь откровенного снимка. Под фото Каменских фаны оставили массу комплиментов. Примечательно, что в числе тех, кто похвалил певицу, и ее предполагаемый возлюбленный, рэпер Потап. Музыкант оставил под фото смайлик в виде сердечка.
Также нашлись и те, кто выступил против подобных фото. В частности, помимо откровенности и прозрачного белья Каменских, некоторым ее фолловерам не понравился и тот факт, что Настя позировала в ванной комнате на фоне туалета.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В сети давно ходят слухи, что между Потапом и Настей Каменских есть роман.
В октябре 2017 года они сообщили, что ставят совместную.деятельность на паузу.
В сентябре 2018 года артисты одновременно похвастались фото из Майами, а в августе отправились вместе на отпуск в Италию.
Каменских периодически появлялась на публике с кольцом, которое напоминает обручальное.
Позже Потап и Настя вновь показали совместное фото за границей, породив новые слухи об отношениях.
Также Каменских представляла снимки, на которых поклонники видели признаки беременности.
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