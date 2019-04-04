Каменских в прозрачном белье взбудоражила сеть снимком в туалете

Поп-певица Настя Каменских (NK) показала поклонникам роскошное тело в прозрачном кружевном белье.

Так, украинская секс-бомба позировала в ванной комнате возле зеркала. На фото она изображена в соблазнительном белом комплекте. Горячее фото размещено в Instagram-аккаунте Насти.

Многие ее поклонники пришли в восторг от столь откровенного снимка. Под фото Каменских фаны оставили массу комплиментов. Примечательно, что в числе тех, кто похвалил певицу, и ее предполагаемый возлюбленный, рэпер Потап. Музыкант оставил под фото смайлик в виде сердечка.

Также нашлись и те, кто выступил против подобных фото. В частности, помимо откровенности и прозрачного белья Каменских, некоторым ее фолловерам не понравился и тот факт, что Настя позировала в ванной комнате на фоне туалета.

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