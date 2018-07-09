Каменских сверкнула голыми ягодицами в откровенном бикини: фотофакт

Известная украинская поп-певица Настя Каменских продемонстрировала фанатам соблазнительные фото, на которых можно рассмотреть ее полуобнаженное тело.

Так, артистка отправилась в Лос-Анджелес (США), где сфотографировалась в гостинице в откровенногм бикини, оголяющем ее упругие ягодицы. Свой пикантный снимок Настя опубликовала в историях Instagram.

Настя Каменских Instagram @kamenskux (Stories)

Также украинская звезда поделилась еще двумя снимками, которые взбудоражили публику: на одном из них она изображена все в том же откровенном белом бикини, но позирует лицом к камере, а на втором - совершенно без одежды.

Настя Каменских Instagram @kamenskux (Stories)

Настя Каменских Instagram @kamenskux (Stories)

Пикантные части тела Каменских прикрывает рукой, а также они не видны из-за "зернистости" изображения.

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 3 июля, украинская певица Настя Каменских, также известная под псевдонимом NK, вызвала шквал эмоций своим выступлением у посетителей масштабного фестиваля Atlas Weekend.