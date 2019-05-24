ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
СпортLady

/Шоубиз

Каменских с матом поцеловала Тину Кароль у себя на свадьбе: видео

4.5тЧитать материал на украинском

Певица Настя Каменских (NK) нежно поцеловала свою коллегу Тину Кароль, которая пришла к ним на свадьбу с Потапом (Алексей Потапенко) в платье с глубоким декольте.

Видео опубликовано на странице Tina_karollife в Instagram. На нем обе певицы стоят в обнимку и, кажется, уже не совсем трезвы.

Каменских и Кароль целуются

Каменских и Кароль целуются

Скрин с видео

Новости
Тайные обиды и холод в отношениях: назван тревожный нюанс в семейной жизни Потапа и Каменских

"Б*яяя, у меня сториз будет с Тиной!", — сказала Каменских и прикоснулась губами к щеке Кароль. Та же смущенно засмеялась и сказала: "Секси-сториз!".

"Это все шампань", — сделали вывод в комментариях к видео.

Каменских с матом поцеловала Тину Кароль у себя на свадьбе: видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персоны
Настя Каменских (NK)Тина КарольАлексей Потапенко (Потап)
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения