Каменских с матом поцеловала Тину Кароль у себя на свадьбе: видео

Певица Настя Каменских (NK) нежно поцеловала свою коллегу Тину Кароль, которая пришла к ним на свадьбу с Потапом (Алексей Потапенко) в платье с глубоким декольте.

Видео опубликовано на странице Tina_karollife в Instagram. На нем обе певицы стоят в обнимку и, кажется, уже не совсем трезвы.

Каменских и Кароль целуются Скрин с видео

"Б*яяя, у меня сториз будет с Тиной!", — сказала Каменских и прикоснулась губами к щеке Кароль. Та же смущенно засмеялась и сказала: "Секси-сториз!".

"Это все шампань", — сделали вывод в комментариях к видео.

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