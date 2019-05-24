Каменских с матом поцеловала Тину Кароль у себя на свадьбе: видео

Певица Настя Каменских (NK) нежно поцеловала свою коллегу Тину Кароль, которая пришла к ним на свадьбу с Потапом (Алексей Потапенко) в платье с глубоким декольте.
Видео опубликовано на странице Tina_karollife в Instagram. На нем обе певицы стоят в обнимку и, кажется, уже не совсем трезвы.
Каменских и Кароль целуются
Скрин с видео
"Б*яяя, у меня сториз будет с Тиной!", — сказала Каменских и прикоснулась губами к щеке Кароль. Та же смущенно засмеялась и сказала: "Секси-сториз!".
"Это все шампань", — сделали вывод в комментариях к видео.
Как сообщал OBOZREVATEL:
23 мая Потап нарушил молчание по поводу свадьбы. Он опубликовал сенсационное видео, где открыто признался в любви Насте Каменских. В этот же день пара официально стала супругами.
Ресторан, в котором проходило торжество, был засекречен, но OBOZREVATEL выяснил название заведения, в котором получил комментарий менеджеров.
Звезды украинского шоубиза массово начали поздравлять музыкантовв социальных сетях.
Читайте в нашем материале, как развивались отношения Каменских и Потапа с момента основания дуэта.
Появились первые видео с официальной церемонии, где показали, как Потап и Настя обменялись кольцами.
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