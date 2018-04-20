Каменских полностью оголилась на фото: пикантный кадр

Известная украинская поп-певица Настя Каменских порадовала поклонников пикантным кадром.

Снимок, на котором артистка предстала полностью обнаженной, был опубликован в ее Instagram-аккаунте.

"Обнаженная девушка", - подписала Каменских смелую фотографию.

Обнаженная Настя Каменских Instagram @kamenskux

Поклонники певицы бурно отреагировали на смелую фотографию. Некоторые рассыпались в комплиментах по поводу фигуры артистки, а некоторые - раскритиковали ее за чрезмерную откровенность.

"Потрясающая девушка... Очень смело", "Мне нравится! Это круто - не стесняться своего тела", "Настя, как ты могла согласиться на такую фотосессию?" - пишут комментаторы.

Как сообщал "Обозреватель", недавно Настя Каменских презентовала песню на украинском языке.