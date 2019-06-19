Каменских показала постельное видео с обнаженным Потапом

Украинская певица Настя Каменских (NK), которая вышла замуж за шоумена и музыканта Алексея Потапенко (Потап), показала в сети пикантный ролик.
На совместном видео Потапа и Насти влюбленные позируют в постели. При этом на кадрах виден голый торс Алексея. Ролик опубликован на странице Каменских в Instagram (чтобы посмотреть, проскролльте до конца новости).
Потап и Настя Каменских
ТСН
"Настя, ну и волосы у тебя, как проволока", – произнес Потап и кокетливо приложил к своему лицу волосы новоиспеченной супруги.
Потап и Настя в постели
Instagram @kamenskux
"А что мне с ними делать?" – улыбаясь ответила Настя.
Отметим: недавно Потап сфотографировал Настю Каменских полностью обнаженной в кровати. Певица, в свою очередь, выставила столь пикантное фото в сети, чем привела в замешательство поклонников.
Как сообщал OBOZREVATEL:
23 мая состоялась долгожданная свадьба Каменских и Потапенко, на которой присутствовало больше сотни гостей и знаменитостей.
После этого они отправились в Турцию в медовый месяц, откуда радовали поклонников многочисленными снимками.
3 июня стало известно, что парочка была вынуждена вернуться из медового месяца.
Потап после свадьбы начал делиться эротическими фотографиями голой жены.
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