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Каменских показала постельное видео с обнаженным Потапом

1.6тЧитать материал на украинском

Украинская певица Настя Каменских (NK), которая вышла замуж за шоумена и музыканта Алексея Потапенко (Потап), показала в сети пикантный ролик.

На совместном видео Потапа и Насти влюбленные позируют в постели. При этом на кадрах виден голый торс Алексея. Ролик опубликован на странице Каменских в Instagram (чтобы посмотреть, проскролльте до конца новости).

Потап и Настя Каменских

Потап и Настя Каменских

ТСН

Новости
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"Настя, ну и волосы у тебя, как проволока", – произнес Потап и кокетливо приложил к своему лицу волосы новоиспеченной супруги.

Потап и Настя в постели

Потап и Настя в постели

Instagram @kamenskux

"А что мне с ними делать?" – улыбаясь ответила Настя.

Отметим: недавно Потап сфотографировал Настю Каменских полностью обнаженной в кровати. Певица, в свою очередь, выставила столь пикантное фото в сети, чем привела в замешательство поклонников.

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Персоны
Алексей Потапенко (Потап)"Потап и Настя"Настя Каменских (NK)
Тег
шоу-бизнес
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Пздц новость... Популярность она такая, скоро свой перепих будут снимать и в сеть выкладывать, лишь бы не забыли эту парочку..
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