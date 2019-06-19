Каменских показала постельное видео с обнаженным Потапом

Украинская певица Настя Каменских (NK), которая вышла замуж за шоумена и музыканта Алексея Потапенко (Потап), показала в сети пикантный ролик.

На совместном видео Потапа и Насти влюбленные позируют в постели. При этом на кадрах виден голый торс Алексея. Ролик опубликован на странице Каменских в Instagram (чтобы посмотреть, проскролльте до конца новости).

Потап и Настя Каменских ТСН

"Настя, ну и волосы у тебя, как проволока", – произнес Потап и кокетливо приложил к своему лицу волосы новоиспеченной супруги.

Потап и Настя в постели Instagram @kamenskux

"А что мне с ними делать?" – улыбаясь ответила Настя.

Отметим: недавно Потап сфотографировал Настю Каменских полностью обнаженной в кровати. Певица, в свою очередь, выставила столь пикантное фото в сети, чем привела в замешательство поклонников.

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