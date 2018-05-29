Украинская певица Настя Каменских показала лицо без макияжа.
Снимок, на котором артистка позирует в домашнем халате, был опубликован в Instastories Каменских.
Настя Каменских без макияжа
Скриншот Instastories Насти Каменских
Напомним, недавно Настя Каменских рассказала о загадочном кольце, которое постоянно провоцирует ее поклонников на слухи о замужестве артистки. По словам знаменитости, украшение действительно является обручальным кольцом.
Отметим, что Насте давно приписывают роман с ее "коллегой по цеху" - продюсером и рэпером Алексеем Потапенко (Потап). В январе пара вместе отдыхала в Майами, откуда интриговала фанатов провокационными фото.
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Настя Каменских показала уникальные детские фото.