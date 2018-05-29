УкрEngРус
Регистрация
СпортLady

Каменских показала лицо без макияжа

2.7тЧитать новость на украинском

Украинская певица Настя Каменских показала лицо без макияжа.

Снимок, на котором артистка позирует в домашнем халате, был опубликован в Instastories Каменских.

Настя Каменских без макияжа

Скриншот Instastories Насти Каменских

Новости
Насте Каменских - 31: самые горячие фото артистки

Напомним, недавно Настя Каменских рассказала о загадочном кольце, которое постоянно провоцирует ее поклонников на слухи о замужестве артистки. По словам знаменитости, украшение действительно является обручальным кольцом.

Отметим, что Насте давно приписывают роман с ее "коллегой по цеху" - продюсером и рэпером Алексеем Потапенко (Потап). В январе пара вместе отдыхала в Майами, откуда интриговала фанатов провокационными фото.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Настя Каменских показала уникальные детские фото.

Персона
Настя Каменских
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги