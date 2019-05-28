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Каменских поделилась эротическими фото с Потапом

2.7тЧитать материал на украинском

Украинская певица Настя Каменских (NK) и шоумен Алексей Потапенко (Потап), которые отпраздновали пышную свадьбу 23 мая показали совместные пикантные снимки с медового месяца.

Настя и Потап на личных страницах в Instagram поделились фотографиями из пляжа, на которых позировали в откровенных позах.

Сейчас артисты проводят медовый месяц в Турции. Подробнее о том, во сколько обошелся их звездный отпуск, читайте здесь.

Потап и Настя

Потап и Настя

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Каменских фотографировалась в открытом бикини, а Потап, в свою очередь, страстно обнимал ее.

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Потап і Настя

Потап і Настя

Instagram @kamenskux

Поклонники пары порадовались за них и оставили в адрес новоиспеченной супружеской пары массу комплиментов в комментариях.

"Счастливы видеть вас такими, красавцы! Вы слишком классные!" – написали фолловеры.

Каменских поделилась эротическими фото с Потапом

Каменских поделилась эротическими фото с Потапом

Каменских поделилась эротическими фото с Потапом

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Настя Каменских (NK)Алексей Потапенко (Потап)
Место
ТурцияКемер
Теги
новостишоу-бизнес
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Комментарии на сайте не модерированы
Рагульнов Мiха
Рагульнов Мiха
Певица Каменская без песен..ео с большой дупой...Надоела..всем уже
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Смешон народ у которых эти два старых придурка в ежедневных героях)))))))))))
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