Каменских поделилась эротическими фото с Потапом

Украинская певица Настя Каменских (NK) и шоумен Алексей Потапенко (Потап), которые отпраздновали пышную свадьбу 23 мая показали совместные пикантные снимки с медового месяца.

Настя и Потап на личных страницах в Instagram поделились фотографиями из пляжа, на которых позировали в откровенных позах.

Сейчас артисты проводят медовый месяц в Турции. Подробнее о том, во сколько обошелся их звездный отпуск, читайте здесь.

Потап и Настя МедиаНяня

Каменских фотографировалась в открытом бикини, а Потап, в свою очередь, страстно обнимал ее.

Потап і Настя Instagram @kamenskux

Поклонники пары порадовались за них и оставили в адрес новоиспеченной супружеской пары массу комплиментов в комментариях.

"Счастливы видеть вас такими, красавцы! Вы слишком классные!" – написали фолловеры.

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