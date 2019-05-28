Каменских поделилась эротическими фото с Потапом

Украинская певица Настя Каменских (NK) и шоумен Алексей Потапенко (Потап), которые отпраздновали пышную свадьбу 23 мая показали совместные пикантные снимки с медового месяца.
Настя и Потап на личных страницах в Instagram поделились фотографиями из пляжа, на которых позировали в откровенных позах.
Сейчас артисты проводят медовый месяц в Турции. Подробнее о том, во сколько обошелся их звездный отпуск, читайте здесь.
Потап и Настя
МедиаНяня
Каменских фотографировалась в открытом бикини, а Потап, в свою очередь, страстно обнимал ее.
Потап і Настя
Instagram @kamenskux
Поклонники пары порадовались за них и оставили в адрес новоиспеченной супружеской пары массу комплиментов в комментариях.
"Счастливы видеть вас такими, красавцы! Вы слишком классные!" – написали фолловеры.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В сети давно ходили слухи, что между Потапом и Настей Каменских есть роман. В октябре 2017 года они сообщили, что ставят совместную деятельность на паузу.
В сентябре 2018 года артисты одновременно похвастались фото с Майами, а в августе отправились вместе в отпуск в Италию. Каменских периодически появлялась на публике с кольцом, которое напоминало обручальное.
А 17 января Потап и Настя вновь показали совместное фото за границей, породив новые слухи об отношениях. Также Каменских представляла снимки, на которых поклонники видели признаки беременности.
До последнего пара скрывала свои отношения от публики. Историю их любви читайте по этой ссылке.
23 мая состоялась долгожданная свадьба Каменских и Потапенко, на которой присутствовало больше сотни гостей и знаменитостей
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