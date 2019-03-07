Каменских отказалась сниматься в клипе ZBS Band, но потом пожалела

Группа ZBS Band и поп-дива Настя Каменских выпустили совместный веселый клип "8-ма Марта", который вышел перед праздником.

Соответствующий ролик опубликован в официальном YouTube-канале победителей 9 сезона шоу "Х-фактор" (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Это наш первый авторский дуэт со звездой, на которую мы раньше смотрели через телескоп, а теперь можем потрогать, приобнять и поздравить с восьмым днем весны. С праздничком вас! – ваши ZBSband", – сказано в описании.

Каменских выступила в роли приглашенной звезды. В клипе музыканты звонят своей бывшей наставнице с просьбой посоветовать, как нужно снять ролик на песню. Но Каменских не по душе, что ее дергают, а на просьбу засветиться у них, бросает трубку.

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"Вообще, нормальные люди?! У меня каждый день какие-то съемки. Настя Каменских снимается каждый день каждую секунду. Налетая-не хочу", – возмущается певица.

В итоге парни находят картонку, на которой в полный рост изображена звезда. И вокруг нее уже разворачиваются нешуточные страсти. Каменских в итоге удивилась, чего ее не пригласили сняться в клипе, но уже музыкантам было не до нее.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Каменских снялась в клипе на песню "Попа Как у Ким", в котором Потап разматерился из-за смысла трека.

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