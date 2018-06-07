Каменских и Потапа заподозрили в тайной свадьбе: загадочное видео

Популярные украинские исполнители Настя Каменских и Потап (Алексей Потапенко), экс-участники одноименного поп-дуэта, озадачили фанатов совместным видео (чтобы посмотреть ролик, доскрольте новость до конца).

Так, Настя показала поклонникам ролик, снятый на Кубе, который напомнил им видео со свадьбы. На нем изображены торжественные декорации, а также украшения, где указаны их имена на кубинский манер: Потабло и Анастасита. Видеоролик опубликован на странице Каменских в Instagram.

На видео показано, как Потап и Настя в характерных для местности нарядах, получают подарки, здороваются с гостями, среди которых много известных личностей, и зажигательно танцуют под заводную музыку.

Скриншот из видео Instagram @kamenskux

Большинство поклонников Каменских решили, что артисты тайно поженились и таким образом отпраздновали свадьбу. Они принялись поздравлять "молодоженов" с бракосочетанием.

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Однако, в видео мелькает кадр с праздничным воздушным шариком, на котором написано Happy Birthday ("С Днем Рождения"). Вероятнее всего, артисты просто решили отпраздновать свои дни рождения вместе.

Скриншот из видео Instagram @kamenskux

Среди приглашенных были замечены популярная певица, победительница конкурса "Евровидение-2016" Джамала, фешн-фотограф Соня Плакидюк, солисты группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева и Алексей Завгородний и многие другие.

Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) 5 Июн 2018 в 5:20 PDT

Как сообщал OBOZREVATEL, слухи о том, что между Потапом и Настей Каменских - роман, начали распространяться еще в 2017 году. Тогда именитый дуэт "Потап и Настя" был поставлен на паузу, а также Алексей Потапенко развелся с супругой Ириной Горовой. После этих событий Каменских периодически появлялась на публике с кольцом, которое напоминает обручальное, однако комментировать свои отношения отказывалась.