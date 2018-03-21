Каменских блеснула сексуальной фигурой в обтягивающем наряде

Украинская поп-дива Настя Каменских, которой недавно посоветовали сбросить несколько лишних кило, впечатлила своих фанов фигурой в обтягивающем спортивном наряде.
Соответствующий снимок артистка разместила на личной странице в Instagram, собрав более 30 тысяч лайков всего за час.
Восторженные фолловеры призвали Каменских "иметь совесть" и не заставлять их завидовать ее спортивной фигуре.
"Невероятная красотка", "Мм, какая попа", - отметили в комментариях.
Некоторые пользователи соцсети назвали певицу "настоящей секс-бомбой".
"Блин, тоже хочу такие ножки", "Настенька, ты супер", - добавили под фото.
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