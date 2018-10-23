''Какой позор?'' Скандал вокруг ''Х-Фактора-9'' получил продолжение

Продюсер вокального талант-шоу "Х-Фактор" Вадим Лисица ответил на жалобу участницы Татьяны Брянцевой, которая пожаловалась в сети на то, что ее исключили из проекта и, несмотря на три "да" от судей, вырезали из эфира.

Как отметил Лисица на личной странице в Facebook, он с радостью принимает от участницы этот "позор".

"Мне интересно, какова цель Тани? Доказать всем, что она что? Или кто? Или она решила таким способом вернуться в проект? Я с радостью принимаю этот позор от нее. Талантливые люди не звонят и не упрашивают по телефону поставить в эфир их выступление, пользуясь 10-летним знакомством", - ответил на претензии участницы продюсер.

В свою очередь, добиваться успеха другими путями Брянцеву в комментариях призвал ее коллега, также участник "Х-Фактора" Дмитрий Сысоев.

"Я не заплатил ни копейки. Да, к шоу много вопросов осталось и загадок, но как-то все получилось, и я благодарен проекту и людям, которые работали со мной. Причем здесь Вадим Лисица? Какой позор? Вадим - талантливейший и опытный специалист и очень порядочный человек, который мне тоже во многом помог. Может, не все так однозначно? Если вы талантливая и уверенная в себе, у вас все получится! Не сдавайтесь и достойно идите к своей цели, но не такими методами!" - указал он.

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