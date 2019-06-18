"Какой голос!" Юный украинец восхитил сеть выступлением на "Голос. Діти-5"

13-летний киевлянин Ярослав Рогальский восхитил сеть выступлением в завершающем выпуске слепых прослушиваний шоу "Голос. Діти-5" (чтобы посмотреть видео, прокрутите новость в самый низ).

Видео с его пением опубликовано на YouTube. За несколько дней оно набрало более 100 тысяч просмотров и около 1,7 тысяч лайков, а также десятки восторженных комментариев.

Рогальский несколько раз пытался пройти этап слепых прослушиваний, но без успеха. На этот раз ему повезло. Он отвоевал одно из двух последних мест, попав в команду к певцу Дзидзьо.

Ярослав Рогальский Фото: "1+1"

"Наконец-то сбылась мечта. Я на Голосе!!!", — написал парень в комментариях на YouTube.

"Мальчик обладает своим особенным обаянием", "Очень рада,что он не сдался, не сбился с пути, несмотря на неудачные попытки, а этот раз стал для него удачным", "Его реакция такая искренняя! Он — супер", "Какой голос!", "Этот проект — трамплин к мечте маленького артиста. Всем ребятам, желаю использовать этот шанс, который выпадает не каждому", "Молодец, что не сдался, а упорно шел к своей мечте", "Уломали тренера. Но парень прекрасно владеет голосом. И мутацией пока не пахнет. Похоже, он ее просто пропустит. Фирмовый тембр будет через годик, два, три...", — написали в комментариях под видео.

Смотреть видео выступления Ярослава Рогальского на "Голос. Діти-5" от 16.06.2019.

Отметим, что Ярослав Рогальский не является новичком в мире украинского шоу-бизнеса. Он занимается пением с пяти лет. Является суперфиналистом и победителем "Черноморских игр-2017", обладателем гран-при вокального чемпионата Украины The Challenge-2018, конкурсов "Солнце за нас!" и многих других.

Также он участвовал в озвучке анимационного фильма "Коко" от студий Disney и Pixar.

Напомним, что ранее OBOZREVATEL публиковал все подробности последних прослушиваний на "Голос. Діти-5". Судьи, не видя конкурсантов, отбирали самых талантливых и голосистых в свои команды.

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