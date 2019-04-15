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"Как злая шутка": сеть взволновало личное видео с Началовой, снятое незадолго до смерти певицы

4.5тЧитать материал на украинском

В сети показали неизвестное ранее видео с умершей певицей Юлией Началовой, снятое незадолго до трагической смерти артистки 16 марта 2019 года.

Редкие кадры, на которых певица готовится к выступлению в одной из телепрограмм на росТВ, показала ее экс-менеджер Анна Исаева в Instagram. Она уточнила, что обнаружила личное видео совершенно случайно (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

"Еще одно закулисье. Теперь вот с Юлей... Наткнулась на репетицию перед сьемкой программы на НТВ. Наши переговорчики. Мотор! Работаем!" – с ностальгией написала Исаева под публикацией.

Юлия Началова

Юлия Началова

Комсомольская правда

Новости
Смерть Началовой: у близких певицы начались серьезные проблемы со здоровьем

Подписчики Анны и поклонники Юлии Началовой в который раз выразили сожаление в связи с неожиданным уходом певицы и отметили, что до сих пор не могут поверить и принять смерть Юлии.

"Больно смотреть, до сих пор как не верится, кажется что какой-то дурной сон", – со скорбью отметили пользователи сети.

"Не верится, как шутка злая..." – добавили другие.

"Как злая шутка": сеть взволновало личное видео с Началовой, снятое незадолго до смерти певицы
"Как злая шутка": сеть взволновало личное видео с Началовой, снятое незадолго до смерти певицы
"Как злая шутка": сеть взволновало личное видео с Началовой, снятое незадолго до смерти певицы
"Как злая шутка": сеть взволновало личное видео с Началовой, снятое незадолго до смерти певицы
"Как злая шутка": сеть взволновало личное видео с Началовой, снятое незадолго до смерти певицы
"Как злая шутка": сеть взволновало личное видео с Началовой, снятое незадолго до смерти певицы
"Как злая шутка": сеть взволновало личное видео с Началовой, снятое незадолго до смерти певицы
"Как злая шутка": сеть взволновало личное видео с Началовой, снятое незадолго до смерти певицы
"Как злая шутка": сеть взволновало личное видео с Началовой, снятое незадолго до смерти певицы
"Как злая шутка": сеть взволновало личное видео с Началовой, снятое незадолго до смерти певицы
"Как злая шутка": сеть взволновало личное видео с Началовой, снятое незадолго до смерти певицы
"Как злая шутка": сеть взволновало личное видео с Началовой, снятое незадолго до смерти певицы
Новости
"Прах мог бы гастролировать": в России резко высказались о смерти Началовой

Чтобы посмотреть все видео, прокрутите "карусельку" в сторону:

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Персона
Юлия Началова
Тег
Новости России
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