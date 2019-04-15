"Как злая шутка": сеть взволновало личное видео с Началовой, снятое незадолго до смерти певицы

В сети показали неизвестное ранее видео с умершей певицей Юлией Началовой, снятое незадолго до трагической смерти артистки 16 марта 2019 года.
Редкие кадры, на которых певица готовится к выступлению в одной из телепрограмм на росТВ, показала ее экс-менеджер Анна Исаева в Instagram. Она уточнила, что обнаружила личное видео совершенно случайно (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).
"Еще одно закулисье. Теперь вот с Юлей... Наткнулась на репетицию перед сьемкой программы на НТВ. Наши переговорчики. Мотор! Работаем!" – с ностальгией написала Исаева под публикацией.
Юлия Началова
Комсомольская правда
Подписчики Анны и поклонники Юлии Началовой в который раз выразили сожаление в связи с неожиданным уходом певицы и отметили, что до сих пор не могут поверить и принять смерть Юлии.
"Больно смотреть, до сих пор как не верится, кажется что какой-то дурной сон", – со скорбью отметили пользователи сети.
"Не верится, как шутка злая..." – добавили другие.
Чтобы посмотреть все видео, прокрутите "карусельку" в сторону:
Как сообщал OBOZREVATEL:
Началова была экстренно госпитализирована 11 марта, поскольку у нее резко подскочил уровень сахара в крови и обострилась подагра, которой она болела в последние годы.
Менеджер артистки отрицала факт госпитализации, но после того, как состояние исполнительницы ухудшилось, – поделилась подробностями в социальных сетях.
Из-за резкого ухудшения состояния здоровья певица впала в кому, у нее начали отказывать внутренние органы. Позже стало известно об острой почечной недостаточности.
Медики зафиксировали серьезные осложнения у госпитализированной российской певицы.
16 марта стало известно, что Началову в срочном порядке прооперировали из-за угрозы нового абсцесса на ноге. Через несколько часов после операции Юлия скончалась.
Выяснилось, что это произошло в результате отека легких и мозга, которые возникли при осложнении болезни.
Певицу похоронили в четверг, 21 марта, на Троекуровском кладбище в Москве. Проститься с ней пришли многие звезды российского шоу-бизнеса.
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