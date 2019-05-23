Как выглядел свадебный торт Потапа и Насти Каменских: яркие фото и видео

Вечером, 23 мая, молодожены Настя Каменских (NK) и Алексей Потапенко (Потап) торжественно разрезали свадебный торт.

В Instagram появились фотографии и видео радостного момента (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

Торт разрезали ближе к полуночи. К этому моменту Настя переоделась в белое облегающее платье, а Потап сменил костюм на привычные футболку и брюки. Парочка под радостные крики отрезала кусочек лакомства и поцеловалась.

На торжество изготовили многоуровневый кремовый торт, который украсили всевозможными ягодами. Молодожены перемазались кремом, потому поцелуй слегка затянулся.

Читайте в нашем материале, как развивались отношения Каменских и Потапа с момента основания дуэта.

Как сообщал OBOZREVATEL:

23 мая Потап нарушил молчание по поводу свадьбы. Он опубликовал сенсационное видео, где открыто признался в любви.

Звезды украинского шоубиза массово начали поздравлять музыкантовв социальных сетях.

Появились видео с официальной церемонии, где показали, как Потап и Настя обменялись кольцами.

Также в сети показали первый танец молодоженов после того, как они принесли друг другу клятвы.

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