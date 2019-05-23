ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
СпортLady

/Шоубиз

Как выглядел свадебный торт Потапа и Насти Каменских: яркие фото и видео

2.2тЧитать материал на украинском

Вечером, 23 мая, молодожены Настя Каменских (NK) и Алексей Потапенко (Потап) торжественно разрезали свадебный торт.

В Instagram появились фотографии и видео радостного момента (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

Торт разрезали ближе к полуночи. К этому моменту Настя переоделась в белое облегающее платье, а Потап сменил костюм на привычные футболку и брюки. Парочка под радостные крики отрезала кусочек лакомства и поцеловалась.

Новости
Потап и Каменских закатили роскошную свадебную вечеринку: зажигательные видео
Как выглядел свадебный торт Потапа и Насти Каменских: яркие фото и видео

На торжество изготовили многоуровневый кремовый торт, который украсили всевозможными ягодами. Молодожены перемазались кремом, потому поцелуй слегка затянулся.

Как выглядел свадебный торт Потапа и Насти Каменских: яркие фото и видео
Как выглядел свадебный торт Потапа и Насти Каменских: яркие фото и видео
Как выглядел свадебный торт Потапа и Насти Каменских: яркие фото и видео
Как выглядел свадебный торт Потапа и Насти Каменских: яркие фото и видео

Читайте в нашем материале, как развивались отношения Каменских и Потапа с момента основания дуэта.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Персоны
Алексей Потапенко (Потап)Настя Каменских (NK)
Место
УкраинаКиев
Теги
свадьбатортшоу-бизнес
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения