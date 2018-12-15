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''Как у гинеколога'': Волочкова показала откровенный шпагат

8.4тЧитать материал на украинском

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова вновь подверглась острой критике подписчиков из-за очередного фото со своим "фирменным" шпагатом.

На нем она приняла традиционную для себя позу, сидя на спортивном станке. Нелепым фото Волочкова поделилась на личной странице в Instagram.

"Прекрасное спортивное утро. А вы поддерживаете свою растяжку? Не пытайтесь повторить мой опыт и делать шпагат на поручнях в зале или на яхте. Есть опасность упасть. Лучше просто смотрите на меня. И пусть ваш день будет позитивным! И спортивным!" — подписала она снимок.

Прекрасное спортивное утро.💃🏼 А вы поддерживаете свою растяжку?💃🏼😉 Не пытайтесь повторить мой опыт и делать шпагат на поручнях в зале или на яхте.. 🤣 Есть опасность упасть..😂 Лучше просто смотрите на меня. И пусть ваш день будет позитивным!😊💃🏼 И спортивным! 💪🏻#шпагатволочковой #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #осень #зима #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet

Допис, поширений Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Однако в комментариях ее тут же раскритиковали за хвастовство, однообразность постов и неподобающее поведение.

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"Сядьте на кол уже. Всю жизнь ноги врастопырку из-за обилия часто сменяющихся любовников", "Насть, на тебя смотреть противно. Неухоженная, с немытой башкой, вечно пьяная, и одета, как с рынка", "Кормилицу не порвите", "Настя, вы, главное, в Новый год на елку свою шпагатом не залезайте. А то уколетесь и на*бнетесь", "Как на гинекологическом кресле", — возмущаются фолловеры балерины.

''Как у гинеколога'': Волочкова показала откровенный шпагат

''Как у гинеколога'': Волочкова показала откровенный шпагат

''Как у гинеколога'': Волочкова показала откровенный шпагат

''Как у гинеколога'': Волочкова показала откровенный шпагат

''Как у гинеколога'': Волочкова показала откровенный шпагат

''Как у гинеколога'': Волочкова показала откровенный шпагат

Как сообщал OBOZREVATEL, Волочкова поделилась с подписчиками видео из своего нового музыкального клипа. В нем она обратилась к недоброжелателям и заявила, что живет свободно и счастливо. Однако пользователи сети отметили, что балерина слишком часто об этом говорит и на самом деле ее жизнь никого не интересует.

Ранее скандальная балерина похвасталась фото, на котором изображена со своим предполагаемым любовником. На снимке видны их переплетенные ноги в кровати.

Персона
Анастасия Волочкова
Место
Россия
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Комментарии
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Маленький Иппу Лохлов
Маленький Иппу Лохлов
У нее уже ноги не сходятся(((((
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минин евген
минин евген
доколе обоз будет эту блядь кацапскую освещать?
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