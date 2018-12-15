''Как у гинеколога'': Волочкова показала откровенный шпагат

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова вновь подверглась острой критике подписчиков из-за очередного фото со своим "фирменным" шпагатом.

На нем она приняла традиционную для себя позу, сидя на спортивном станке. Нелепым фото Волочкова поделилась на личной странице в Instagram.

"Прекрасное спортивное утро. А вы поддерживаете свою растяжку? Не пытайтесь повторить мой опыт и делать шпагат на поручнях в зале или на яхте. Есть опасность упасть. Лучше просто смотрите на меня. И пусть ваш день будет позитивным! И спортивным!" — подписала она снимок.

Однако в комментариях ее тут же раскритиковали за хвастовство, однообразность постов и неподобающее поведение.

"Сядьте на кол уже. Всю жизнь ноги врастопырку из-за обилия часто сменяющихся любовников", "Насть, на тебя смотреть противно. Неухоженная, с немытой башкой, вечно пьяная, и одета, как с рынка", "Кормилицу не порвите", "Настя, вы, главное, в Новый год на елку свою шпагатом не залезайте. А то уколетесь и на*бнетесь", "Как на гинекологическом кресле", — возмущаются фолловеры балерины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Волочкова поделилась с подписчиками видео из своего нового музыкального клипа. В нем она обратилась к недоброжелателям и заявила, что живет свободно и счастливо. Однако пользователи сети отметили, что балерина слишком часто об этом говорит и на самом деле ее жизнь никого не интересует.

Ранее скандальная балерина похвасталась фото, на котором изображена со своим предполагаемым любовником. На снимке видны их переплетенные ноги в кровати.