Как снимали скандальное видео Светланы Лободы

Уже несколько дней поклонники LOBODA активно обсуждают в соцсетях тизер на ее новый сингл SuperStar, который за десять часов с момента выхода набрал миллион просмотров. И пока одни восторгаются превосходной формой артистки, снимавшейся в видео на девятом месяце беременности, другие не верят, что увиденное может быть правдой. Сегодня Светлана показала эксклюзивное видео со съемочной площадки, в котором развеяла все догадки.

Автором идеи и режиссером видео стала сама Светлана Лобода.

Съемки проходили в калифорнийской пустыне и длились более шести часов. Кроме того, в ролике снимались еще десять девушек в "интересном положении". Всех их нашли через социальные сети. LOBODA проявила максимальную заботу о них, после каждого дубля были запланированы перерывы, и всю съемочную группу ожидали угощения из органических продуктов.

Новости Лобода появилась на публике после рождения второй дочери

Процесс проходил довольно легко, актрисы чувствовали себя отлично. Кстати, к моменту выхода тизера все девушки стали мамами малышей.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что вторая дочка LOBODA появилась на свет в одной из лучших клиник Лос-Анджелеса 24 мая. Вес малышки при рождении составлял 3 килограмма, а рост – 48 сантиметров.