"Как из порно": Лобода разозлила сеть пошлым фото

Украинская поп-дива Светлана Лобода, которая живет и работает в России, возмутила сеть вульгарным снимком.

На личной странице в Instagram она опубликовала фото, на котором показала голую грудь, правда, как отметили пользователи, "тему не раскрыла".

Как выяснилось, таким образом Лобода пыталась привлечь внимание фолловеров к анонсу нового клипа, который, судя по ее словам, может скоро выйти.

"Готова к новому клипу. На какую песню", – спросила певица у поклонников, которые в подавляющем большинстве требовали видео на песню "Пуля-дура".

Пользователи были возмущены пошлой демонстрацией тела. Некоторые заметили, что фотография Лободы скорее рекламирует фильм для взрослых, чем клип на песню.

"Как из порнофильма, вся накаченная", "Порноклип", "Ты точно клип хочешь снять", "К такому жизнь меня не готовила. Света, окстись", "Кошмар", "Фу, как пошло", "Какое убожество", "Какой ужас", "Ужасное фото", "Фу, задрала уже", "Я думал, Вы голая стоите", – написали возмущенные пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Лобода опубликовала серию откровенных фото, на которых запечатлена полностью обнаженной, из-за чего попала под шквал критики.

Поклонников также разозлил пафос, с которым певица представляет себя публике. Ей напомнили о "звездной болезни" и короне, которая жмет.

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