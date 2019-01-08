''Как с этим жить?'' Солистка группы KAZKA сделала неоднозначное признание

Вокалистка популярной украиноязычной группы KAZKA, исполнительница хита-миллионника "Плакала", Саша Зарицкая озадачила пользователей сети неоднозначным личным признанием.

Так, артистка рассказала, что влюбилась и теперь "не знает, как с этим жить". Соответствующий пост опубликован на официальной странице группы в Instagram.

"Я влюбилась... Он невероятный, он такой сильный! В его объятиях хочется тонуть, с вами такое случалось? Как с этим жить?" – обратилась исполнительница к публике.

Фаны KAZKA начали активно обсуждать пост, отметив, что из-за личных отношений они могут не услышать новых качественных песен в исполнении популярного коллектива. Другие же предположили, что это просто строчки из новой песни, которую группа вскоре презентует.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее солистка KAZKA Саша Зарицкая рассказала о том, как приняла решение перейти на украинский язык, несмотря на то, что выросла в семье, где разговаривали только русской речью.